Länderbahn präsentiert neuen Lokführerlehrgang

Nach den Diskussionen über Zugausfälle aufgrund Personalmangels in den vergangenen Wochen stellt die Länderbahn heute in Schwandorf Pressevertretern ihre Qualifizierungsoffensive für Lokführer, Kundenbetreuer und Zugführer vor.

Eigene Ausbildung in Schwandorf

Anlass ist der Start des ersten von der unternehmenseigenen Eisenbahnschule angebotenen Lokführerlehrgangs in Schwandorf. Dieser ergänzt den vor knapp einem Jahr bereits in der Eisenbahnschule der Länderbahn in Neumark im Vogtland gestarteten Ausbildungsgang für Triebfahrzeugführer. Im Rahmen der Ausbildung kommt dabei auch ein eigener mobiler Zugsimulator zum Einsatz, der die angehenden Lokführer auf kritische Situationen vorbereiten soll.

Personalmangel: Busse ersetzen Züge

Wegen Personalengpässen fährt die Länderbahn seit dem Sommer bereits ein geändertes Betriebskonzept: Ausfallende Züge werden dabei unter anderem durch Busse ersetzt. Betroffen davon sind vor allem Kunden des alex und der Oberpfalzbahn. Politiker hatten die Länderbahn wegen der Zugausfälle massiv kritisiert. Nach letztem Stand soll die derzeitige Regelung aber noch bis Ende Oktober gelten.