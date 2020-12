Läden zu, Städte leer: So lief der erste Lockdown-Tag in Bayern

Keine Shoppingtouren mehr in proppenvollen Innenstädten, kein Gedrängel in überfüllten Schulbussen, nachts sollen alle möglichst zu Hause bleiben. Mit diesen Maßnahmen will die Staatsregierung das grassierende Coronavirus aufhalten. Die meisten Menschen in den bayerischen Einkaufsmeilen haben sich offenbar daran gehalten halten - zumindest war es in den Fußgängerzonen deutlich leerer als sonst.

Nürnberg: Wenig los auf dem Hauptmarkt

In Nürnberg schlichen heute auf dem Hauptmarkt, wo normalerweise der Christkindlesmarkt tobt, nur wenige Passanten vorüber. Kein Wunder: Wer keinen triftigen Grund wie einen Arztbesuch, Einkaufen oder Arbeiten vorweisen kann, darf tagsüber nur noch zum Luftschnappen oder für den Besuch eines anderen Hausstandes die eigene Wohnung verlassen. Die meisten Passanten haben Verständnis für die Maßnahmen, viele sind aber dennoch ernüchtert: "Ich finde es frustrierend und irgendwie traurig, dass es so gekommen ist", sagt eine Frau. Ein anderer vermisst aber das Weihnachtsgefühl, dass sich in normalen Zeiten eigentlich an diesem Ort fast wie automatisch einstellt.

Bayernweit darf im öffentlichen Raum grundsätzlich kein Alkohol konsumiert werden. Viele Glühweinstände und Weihnachtsbuden in Nürnberg werden deshalb schon jetzt abgebaut. Schausteller Lorenz Müller bedauert das: "Wir haben gemerkt, am Freitag und Samstag, dass das Geschäft angezogen hat. Natürlich auch, weil die Leute gewusst haben, dass jetzt der Lockdown kommt. Aber es ist schon schade drum."

Abholservice für Händler nicht erlaubt

Öffnen dürfen lediglich Händler mit Waren des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelläden, Getränkemärkte, Reformhäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, aber auch Tankstellen, Kfz-Werkstätten oder Reinigungen. Auf Wochenmärkten dürfen nur Lebensmittel verkauft werden.

Der Einzelhandelsverband Bayern zeigte sich enttäuscht, dass die Läden ihren Kunden keinen Abholservice anbieten dürfen. In anderen Bundesländern ist es erlaubt, dass Kunden Waren bestellen und dann abholen. Bayern hat das in seiner in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten neuen Verordnung explizit ausgeschlossen. "Was ist bei einem Buchhändler, der an der Türe bestellte Ware ausgibt, denn anders als bei Essen zum Mitnehmen?", fragt der Geschäftsführer des bayerischen Einzelhandelsverbands, Bernd Ohlmann. So lasse man den Handel jetzt "am ausgestreckten Arm verhungern."

München: Souvenirstandl und Parfümerien sind offen

Auch in der Münchner Fußgängerzone zeigt sich heute ein ungewöhnliches Bild: Kein Gewusel mehr wie in den letzten Tagen oder sonst kurz vor Weihnachten.

Zwischen Marienplatz und Stachus waren am späten Vormittag nur ein paar Spaziergänger unterwegs, aber eher gemütlich – einige von ihnen hatten ihre Hunde dabei oder einen Kaffee in der Hand. Ein Schaufenster wurde umdekoriert. Fast alle Geschäfte und Wirtshäuser waren aber dunkel und verschlossen, fast – denn Parfümerien und Souvenirstandl sind offen.

Eine Verkäuferin erklärt, warum das Souvenirstandl gegenüber dem Rathaus weiterhin Postkarten und Anhänger verkaufen darf, während die Bekleidungs- und Buchläden zu sind: "Wir verkaufen ja nicht nur Souvenirs, sondern auch Tageszeitungen, deswegen müssen wir nicht schließen."