Ladenschlussgesetz in Bayern wird vorläufig nicht verändert

Geschäfte sollen rund um die Uhr von Montag bis Samstag geöffnet haben dürfen, so will es die FDP im bayerischen Landtag. So wie das in anderen Bundesländern auch schon gehandhabt wird, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julika Sandt. Bayern habe sonst den Anspruch, Vorreiter zu sein. Bei der Ladenöffnung sei man in vergangenen Zeiten verhaftet. Die Lebenswirklichkeit der Menschen habe sich aber geändert, so Sandt. Doch alle Fraktionen im Landtag lehnten den Vorstoß der FDP ab.

CSU: Verlierer wäre der Mittelstand

Andreas Schalk von der CSU argumentiert, dass schon jetzt Fachkräfte fehlen – längere Öffnungszeiten bedeuteten aber mehr Personalbedarf. Was die FDP fordere, fördere das Sterben der kleinen Läden, der Mittelstand wäre der große Verlierer, so Schalk.

Familie, Beruf und Umweltschutz sollen nicht zurückstehen

Die Freien Wähler sorgen sich um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die SPD wirft die Frage auf, ob es tatsächlich in Zeiten von Fridays for future sinnvoll ist, bei gleicher Kundenzahl und gleichem Umsatz die Rolltreppen, Heizungen und Klimaanlagen rund um die Uhr laufen zu lassen. Die Grünen fordern, lieber die Kinderbetreuungsmöglichkeiten auszudehnen, und auch die AfD kann längeren Ladenöffnungszeiten nichts Positives abgewinnen.