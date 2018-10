Ladendiebin "Oma Ingrid": Verfahren wird neu aufgerollt

Vier Monate Haft ohne Bewährung für die als „Oma Ingrid“ bekannt gewordene Seniorin – so lautete im August das Urteil des Amtsgerichts Memmingen in erster Instanz. Der Rechtsanwalt von Ingrid Millgramm möchte nun ein milderes Urteil erreichen. Er verweist auf das hohe Alter seiner Mandantin.

Staatsanwaltschaft fordert längere Haft

Die Staatsanwaltschaft dagegen plädiert für eine höhere Gefängnisstrafe, da die 85-Jährige bereits mehrmals rückfällig wurde. Zum Zeitpunkt des letzten Diebstals stand Millgramm sogar noch unter Bewährung.

Ladendetektiv erwischt rückfällige Rentnerin

Im vergangenen Jahr war „Oma Ingrid“ bereits 55 Tage im Gefängnis gesessen. Kurz vor Weihnachten wurde sie vorzeitig auf Bewährung entlassen. Damals versicherte die Rentnerin, niemals mehr stehlen zu wollen. Im Frühjahr erwischte sie dann allerdings ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in Bad Wörishofen. Einem Gutachter zufolge leidet Millgramm an keiner Erkrankung, die ihr Verhalten plausibel machen könnte.