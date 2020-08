Ladendiebin hortete jede Menge Diebesgut in ihrer Wohnung

Am Mittwoch meldete ein Fachgeschäft für Büroartikel in Ochsenfurt einen Ladendiebstahl bei der Polizei. Eine 33-jährige Frau aus dem Landkreis Würzburg war dabei beobachtet worden, wie sie mit mehreren Spiel- und Schreibwaren das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Die Polizei nahm die Frau wenig später in einem nahegelegenen Laden fest.

Gestohlene Sachen unter Babyliege versteckt

Die 33-Jährige war mit ihrem Kleinkind unterwegs und hatte das Diebesgut im Wert von 350 Euro im Einkaufswagen unter einer Babyliege versteckt. Wie die Beamten bemerkten, hatte die Frau aus einem Lebensmittelgroßmarkt ebenfalls Ware mitgehen lassen. Da die Polizisten vermuteten, dass die Frau weiteres Diebesgut bei sich zu Hause hat, nahmen sie eine Wohnungsdurchsuchung vor.

Polizei entdeckt regelrechtes Warenlager

Dabei stießen die Polizisten auf eine große Menge von neuwertigen und originalverpackten Artikeln. Größenteils handelte es sich um Spielsachen, Kinderkleidung, Deko-Artikel, Schulbedarf, Modeschmuck und Büchertaschen. Bei der Vernehmung zeigte sich die 33-Jährige geständig und räumte die Diebstähle ein. Die Polizei Ochsenfurt geht derzeit von mindestens fünfzehn Geschäften aus, in denen die Frau gestohlen hat.