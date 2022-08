Ladendieb mit Hilfe von Baumarkt-Mitarbeitern festgenommen

Polizisten haben in Kulmbach am Montagnachmittag einen Ladendieb festgenommen, der zuvor schon in Thüringen Baumärkte bestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, hatten Baumarkt-Mitarbeiter den Mann erkannt, unbemerkt verfolgt und die Polizei verständigt.

Gute Beschreibung: Beamten fassen Ladendieb

An der Kasse sei der Verdächtige durch die Mitarbeiter angehalten worden. Er flüchtete zu Fuß und versteckte sich auf einem Firmengelände, in der Nähe des Baumarktes, heißt es weiter. Durch die exakte Beschreibung konnte der Ladendieb von den Beamten schnell gestellt und festgenommen werden. In seinem Rucksack fanden sie Diebesgut im Wert von rund 150 Euro.