Ladendieb landet dreimal bei der Polizei - an einem Abend

Drei Versuche - an einem Abend

Zwischen ca. 17:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde der polizeibekannte Mann drei Mal bei der Tatausführung in verschiedenen Geschäften in der Würzburger Innenstadt beobachtet. Nach jeder der drei Taten verbrachte er zur Fallaufnahme kurze Zeit in den Räumlichkeiten der Polizei. Nach dem dritten versuchten Ladendiebstahl am Abend nahm die Polizei den Mann fest, um weitere Taten zu verhindern.

Diebesgut sichergestellt

Die Polizei konnte bei dem Beschuldigten etwa mehrere Jacken feststellen, aber auch Rucksäcke und Taschen, kosmetische Erzeugnisse, Tabak und Alkohol sowie diverse Elektronikartikel. Viele Stücke ließen sich bislang keinen Geschäften zuordnen. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesguts auf ca. 2.500 Euro.

Ladendieb wieder freigelassen

Seit Sonntagmorgen ist der Mann wieder auf freiem Fuß. Mehr Handhabe habe die Polizei in diesem Fall nicht, sagte ein Polizeisprecher. Letztlich müsse ein Gericht entscheiden, ob die wiederholten Taten eine Geldstrafe rechtfertigten - oder eine Haftstrafe.