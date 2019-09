Ladendieb in Marktredwitz mit Nutella in Unterhose erwischt

Mit einem Glas Nutella in seiner Unterhose ist ein Ladendieb in einem Supermarkt in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel erwischt worden. Der 34-Jährige war durch den Supermarkt im Stadtgebiet gelaufen und verließ über den Kassenbereich den Laden. Augenscheinlich hatte er keine Waren dabei, so die Polizei.

Eigenartiges Versteck

Allerdings bemerkte eine Mitarbeiterin, wie er nach der Kasse zwei dort deponierte Rucksäcke und einen Korb voller unbezahlter Süßigkeiten an sich nehmen wollte. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten nahmen ihm das Diebesgut im Wert von 28 Euro ab. Dabei fiel ihr Blick auf die Hose des Mannes: Da zeigte sich eine deutliche Wölbung. Ein in der Unterhose verstecktes Glas Nutella habe eine "schöne Beule geworfen", hieß es von den Ermittlern.