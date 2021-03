Ladeflächenbrand: Müllwagenfahrer steuert nächste Feuerwehr an

Nahe Jahrdorf im Landkreis Passau hat am Donnerstagvormittag der 38-jährige Fahrer eines Müllautos durch die Bordkamera Rauchentwicklung auf der Ladefläche seines Lastwagens bemerkt. Geistesgegenwärtig steuerte der die nächste Feuerwehrstation in Furthweiher bei Jahrdorf an.

Keine Verletzten und wohl auch kein Sachschaden

Dort entlud er auf Geheiß der Feuerwehrkräfte seine Ladung Restmüll und der Brand wurde gelöscht. Laut Polizeiinspektion Hauzenberg wurde niemand verletzt, und es entstand wohl auch kein Schaden an dem Müllwagen. Da die FFW Furthweiher ein wenig außerhalb liegt und der Brand erst im Entstehen war, gab es auch keine intensive Rauchentwicklung und somit keine Gefahr für die Anwohner.