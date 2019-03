Lachen trotz Sturm - Funkenfeuer im Allgäu

Mit den Funkenfeuern wird am Wochenende nach Aschermittwoch der Winter ausgetrieben. Nach Dreikönig beginnen die jungen Leute in den Gemeinden bereits mit dem Sammeln alter Weihnachtsbäume und sonstigem Brennmaterial. Am ersten Fastensonntag des Jahres wird das trockene Holz auf einer großen Wiese vor dem Dorf zu einem hohen Haufen geschichtet. Oben auf den Stapel kommt die "Funkenhex’", eine Strohpuppe.

Beeindruckendes Schauspiel in Lachen

Auch in Lachen im Landkreis Unterallgäu wurde am Samstagabend eine Hexenfigur an der Spitze eines Baumstamms über dem Funken verbrannt. Damit sollen die Wintergeister vertrieben werden. In Lachen musste "die Hex" schon ab dem Vormittag ausharren und den starken Windböen strotzen. Vor allem wegen des Sturms hatten einige Gemeinden wie in Wilpoltsried, Dietmannsried oder auch in Kempten ihre Funkenfeuer abgesagt. In Lachen wurde die Gefahr von Funkenflug und unbeabsichtigten Bränden als noch tragbar eingeschätzt. Unter lautem Johlen der rund 200 Lachener stürzte "die Hex" schließlich ins Feuer. Sie erwarten nach dem Sturz ihrer Hexe nun ein baldiges Winterende, auch wenn für kommende Woche noch einmal Schnee angesagt ist.

Alarm beim Funkenfeuer

Noch während das Funkenfeuer herunterbrannte, ging in Lachen die Feuerwehr-Sirene los. Auf Nachfrage von Feuerwehr-Kommandant Frank Wurster erklärte die Leitstelle, dass ein besorgter Anwohner ein größeres Feuer gemeldet hatte. Die Feuerwehr war in diesem Fall schon längst vollzählig vor Ort, löschte aber dieses Mal nicht. Bis zum Sonntagmorgen mussten die Lachener Feuerwehrler an ihrem Funken allerdings Brandwache halten.