Lachen als Medizin: 25 Jahre Klinikclowns in Bayern

In all den Jahren, die seit dem ersten Auftritt vergangen sind, ist Simader besonders ein verstorbenes Mädchen in Erinnerung geblieben, das sich immer wahnsinnig auf den Besuch der Klinikclowns gefreut habe. Auch die Mutter, mit der Simader immer noch in Kontakt ist, erinnere sich bei jedem Gespräch immer an das Lachen ihres verstorbenen Kindes. "Das hat für mich so einen bewegenden Eindruck hinterlassen, dass ich davon immer noch Gänsehaut bekomme, wenn ich diese Geschichte erzähle", sagt Simader und man merkt, wie nah ihr diese Erinnerung noch geht.

Es gibt kaum einen, der nicht auf die Clowns reagiert

Aber nicht nur kleine Kinder sind Fans der Clowns. Auch 17- oder 18-Jährige, die manchmal aus bestimmten Gründen im Kinderkrankenhaus behandelt werden, genießen teilweise die Auftritte der Klinikclowns, erzählt Isabell Möhrenschlager alias Clownin "Ilsebill". Einmal seien sie in ein Zimmer gestolpert in dem zwei Jungs im Teenageralter lagen. Die beiden hatten gerade Besuch von ihren Müttern und trotzdem ergab sich eine ziemlich witzige Stimmung, "weil die eben auch ein bisschen Abwechslung gut gebrauchen konnten" .

Die Idee kam ursprünglich aus Wien

Die Auftritte der mittlerweile 70 Clowns werden in ganz Bayern vom Verein "Klinikclowns Bayern" koordiniert. Elisabeth Makepeace gründete den Verein zufälligerweise kurz vor dem ersten Auftritt der Clowns in der Haunerschen.

Makepeace kannte das Konzept aus Wien und war sehr verwundert, als sie feststellte, dass es in Bayern kein ähnliches Projekt gab. Also gründete sie schnurstracks den Verein "Klinikclowns Bayern". Makepeace hatte die richtige Idee zum richtigen Moment, denn nur kurz nachdem der Verein eingetragen war, meldete sich Astrid Simader von der Haunerschen Kinderklinik mit der ersten Anfrage. Mittlerweile treten die Klinikclowns in 108 Einrichtungen in ganz Bayern auf.

Aus anfänglich zwei Clowns wurden 70

"Nie hätten wir mit so einem Erfolg gerechnet", erzählt Elisabeth Makepeace. Mittlerweile sind die Clowns nicht nur in Kinderkrankenhäusern aktiv, sondern auch auf Palliativstationen und Hospizen. Aus den anfänglichen zwei Clowns sind nun 70 geworden, die von Aschaffenburg und Coburg, bis runter nach Traunstein und Garmisch aktiv sind. Ihre Arbeit wird nur durch Spenden finanziert und davon könne man nie genug haben, so Makepeace.

Auch einer der besten Kinderchirurgen Deutschlands will auf die Klinikclowns nicht mehr verzichten. Professor Dr. Oliver Muensterer leitet die Chirurgie in der Haunerschen und stellt immer wieder fest, dass sich Kinder leichter untersuchen lassen, wenn sie von den Clowns abgelenkt werden. Außerdem lockern sie den tristen Klinikalltag auf, so Muensterer und darüber seien auch die Pflegenden und Ärzte froh. Deswegen sind Klinikclowns in der Haunerschen auch einmal im Monat bei der Chefvisite des Professors dabei.