Labore überlastet: Keine PCR-Gurgeltests in Bayern

"Alles gurgelt" heißt es schon seit Wochen in Wien und inzwischen in ganz Österreich. Einheimische aber auch Urlauber mit fester Unterkunftsadresse können sich registrieren und sich dann mit einem PCR-Gurgeltest aus dem Supermarkt zu Hause testen. Versehen mit einem QR-Code wird die Probe im Laden abgegeben und spätestens nach 24 Stunden ist das Ergebnis auf dem Handy. So einfach, so praktisch - finden nicht nur Urlauber aus Deutschland. Eine niedrigschwellige Möglichkeit sich zu testen, die es in Deutschland bislang nicht gibt.

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat nun Überlegungen, solche PCR-Gurgel-Selbsttests auch im Freistaat anzubieten, eine Absage erteilt. Die SPD fordert, es zumindest einmal auszuprobieren.

SPD fordert Modellprojekt in Bayern

Die SPD-Gesundheitspolitikerin Ruth Waldmann betonte, das österreichische Modell habe gezeigt, dass es "praktisch, niedrigschwellig und für viele eine Erleichterung" sei. Es sei "nicht einzusehen, warum das nicht auch in Bayern funktionieren soll". Sie fordert zumindest ein Modellprojekt.

Bayern müsse ehrgeiziger und mutiger werden bei digitalen Angeboten und es gehe auch um die Kernfrage "wollen wir, dass sich die Leute testen lassen oder nicht?", so die SPD-Landtagsabgeordnete.

Ministerium: Bayerische Test-Labors an der Grenze

Das Bayerische Gesundheitsministerium sieht derzeit keinen Grund eine weitere Säule beim Testen einzuziehen. Der Hintergrund: Schon jetzt sind die Labors im Freistaat an der Belastungsgrenze und könnten noch mehr PCR-Tests überhaupt nicht zeitgerecht auswerten.

Wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks schreibt, geraten die Labors "aufgrund des sich stark intensivierenden Infektionsgeschehens der letzten Wochen vermehrt an Kapazitätsgrenzen." Das Problem seien nicht zu wenige Tests oder zu wenig Material zur Auswertung, sondern es mangele "an qualifiziertem Personal, sowohl in Bayern als auch in benachbarten Bundesländern".

Skepsis und Sympathie bei der FDP

Der Kemptener Hausarzt und FDP-Gesundheitspolitiker Dominik Spitzer bewertet die Lage in den Labors ähnlich wie das Gesundheitsministerium. Die Testlabors seien mit dem derzeitigen Testaufkommen und den nach den Ferien wieder startenden PCR-Pooltests an den Schulen schon extrem gefordert. Sollten weitere Tests durch solch ein niedrigschwelliges PCR-Gurgel-Test-Angebot wie in Österreich hinzukommen, laufe man Gefahr, dass die Testergebnisse viel zu spät übermittelt würden. Das schade gerade den Testpersonen, bei denen ein akuter Verdacht auf eine Infektion bestehe.

Gleichwohl hege er "große Sympathien für das österreichische Modell", so Spitzer, weil es für die Bürger kostenlos und niedrigschwellig sei und digital durchgeführt werde.

Vorsicht Urlauber: Österreichische Selbsttests nicht gültig

Wichtig für Urlauber, die mit einem negativen PCR-Gurgel-Selbsttest-Nachweis aus Österreich nach Deutschland zurückkehren: Die "online überwachten Selbsttests" werden nach derzeitiger Rechtslage hierzulande nicht anerkannt. In den FAQs des Bundesgesundheitsministeriums heißt es: "Testnachweise im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung, die in Deutschland im Rahmen von impf-, genesenen- oder testnachweisbezogenen Schutzkonzepten (sogenannte 3G-Konzepte) verwendet werden sollen, dürfen nicht auf einer videoüberwachten Selbsttestung beruhen." Der Grund: bei dieser Art von Tests besteht laut Ministerium große "Fälschungsgefahr".