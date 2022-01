LA-Mordprozess in Landshut: Angeklagter räumt Tat ein

Am Landgericht Landshut hat heute der Mordprozess gegen einen 25-jährigen Amerikaner begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am Abend des 23.10.2018 einen ihm bekannten Mann in Los Angeles getötet zu haben.

Täter soll sein Opfer erschossen und überfahren haben

Nach einer Auseinandersetzung am Auto des späteren Opfers soll der 25-Jährige eine Pistole gezogen und insgesamt sechs Schüsse aus nächster Nähe abgefeuert haben. Anschließend habe er laut Staatsanwaltschaft das Auto des Opfers entwendet und dabei den am Boden liegenden Mann überfahren. Dieser starb wenige Minuten nach der Tat.

Anschließend habe er sich auf die Flucht begeben, diese führte über Mexiko nach München, wo der Mann am 28.10.2018 festgenommen wurde. Weil das Landgericht Landshut für den Münchner Flughafen zuständig ist, wurde der Beschuldigte in Landshut dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Gegen ein Auslieferungsgesuch der USA konnte der mutmaßliche Täter erfolgreich vorgehen, eine entsprechende Entscheidung wurde in letzter Instanz durch das Bundesverfassungsgericht getroffen.

Mutmaßlicher Täter wollte eigentlich von München nach Teheran

Der Angeklagte gab zu Beginn der Verhandlung eine persönliche Erklärung ab. Darin schilderte er den Tathergang und erklärte, zusammen mit dem späteren Opfer zunächst Bier und zwei Flaschen Wodka getrunken zu haben. In der Folge sei es zum Kontrollverlust gekommen. Der 25-Jährige räumte ein, die Tat begangen zu haben und diese heute zu bereuen.

Nachdem er den Tatort mit dem Fahrzeug des Opfers verlassen hatte, sei ihm die Tragweite seines Handelns bewusstgeworden. Er habe anschließend die Flucht ergriffen, zunächst nach Tijuana, Mexiko. Von dort aus sei er nach Mexiko-Stadt geflogen und anschließend weiter nach München, wo er festgenommen wurde. Das Ziel seiner Flucht sei Teheran gewesen - der Angeklagte besitzt neben der amerikanischen auch die iranische Staatsbürgerschaft.

Urteil für Anfang Februar erwartet

In der persönlichen Erklärung verwies der Angeklagte auch auf seine Kindheit in Kalifornien. Diese habe unter einem schwierigen Verhältnis zu den Eltern gelitten, schon früh sei er deswegen mit Alkohol und verschiedenen Drogen in Kontakt gekommen.

Der Prozess wird morgen fortgesetzt, ein Urteil ist für den 3. Februar 2022 vorgesehen.