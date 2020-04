KZ Flossenbürg: Gedenkakt zur Befreiung

Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird heute (23.04.) an einem Stillen Gedenken anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers vor 75 Jahren teilnehmen. Aus Gründen des Infektionsschutzes findet die Gedenkfeier im sogenannten "Tal des Todes" jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zeitgleich, um 11 Uhr, wird es einen digitalen Gedenkakt geben.

Botschaften von Häftlingen aus aller Welt

Die Gedenkstätte wird Botschaften und Statements ehemaliger Häftlinge aus aller Welt online stellen, als Videos, Audios oder Texte.

SS lies kranke Häftlinge zurück

Am 23. April 1945 befreite die US-Army das KZ Flossenbürg. Sie fand hier nur noch rund 1.500 überwiegend kranke Häftlinge vor, die die SS zurückgelassen hatte.

Zeitzeuge: „Hab gewusst, jetzt gehe ich heim“

Einer von ihnen war Leo Mistinger aus Wien. "Mir sind die Tränen heruntergelaufen. Es war, wie wenn ich einen Nervenzusammenbruch gehabt hätte, weil jetzt hab ich gewusst, jetzt gehe ich heim."

GI Johnson: „Sie waren zwischen halbtot und tot.“

Einer der US-Soldaten, die Flossenbürg befreit haben war William L. Johnson:

"Ich konnte nicht glauben, was ich gesehen habe. Die Menschen waren nur noch Haut und Knochen, sie waren zwischen halbtot und tot. Wir haben einen Leichnam aus dem Krematorium geschleppt, der nicht verbrannt worden war. Das werde ich nie vergessen. Ich habe sofort, als ich verstanden habe, was hier passiert ist, Gott gedankt, dass wir um diesen Ort nicht kämpfen mussten." - William L. Johnson, ehem. US-Army-Soldat

Gefangenenmarsch Richtung Dachau

Rund 15.000 bis 20.000 Häftlinge trieb die SS in Richtung Dachau. Der Großteil wurde ebenfalls am 23. April 1945 zwischen Roding und Cham befreit, darunter der jüdisch-stämmige Justin Sonder, Auschwitz-Überlebender und Flossenbürg-Häftling. "In dem kleinen Örtchen Wetterfeld begann mein zweites Leben", sagt Justin Sonder über den Tag der Befreiung.

1,5 Millionen für weitere Aufarbeitung

In Flossenbürg waren auch viele sogenannte "Asoziale" und "Berufsverbrecher" inhaftiert. Für die Aufarbeitung deren - bislang wenig beachteten - Schicksals hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in ihrem Haushalt 1,5 Millionen Euro eingestellt. Erarbeitet wurde der Antrag unter der Regie der Oberpfälzer Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder (SPD), die im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien für das Thema zuständig ist.

"Es betrübt mich, dass die Befreiungsfeiern, die an vielen der ehemaligen Konzentrationslager geplant waren, abgesagt werden mussten", erklärte Schieder anlässlich des Gedenktages. Gleichzeitig würden vielerorts kreative Wege gefunden, um mit digitaler Unterstützung würdig an die Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. "Gerade in den kommenden Monaten wird es umso wichtiger sein, diese Orte offen und das Gedenken wach zu halten", so Schieder.