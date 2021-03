KZ-Arzt auf Kriegerdenkmal: Infotafel weist auf Fehler hin

Die Gemeinde Geroldshausen hat jetzt kurzfristig auf die NS-Verstrickung eines in den örtlichen Gedenkstein eingemeißelten Namens reagiert: Eine Info-Tafel vor dem Kriegerdenkmal soll auf den fälschlicherweise eingemeißelten Namen "Dr. Eduard Wirths" hinweisen. Auf der Infotafel positioniert sich die Gemeinde deutlich: "Der Name Dr. Eduard Wirths hat nichts auf dem Denkmal zu suchen. Der Gemeinderat verurteilt die von Dr. Wirths während des Dritten Reiches als Standortarzt in verschiedenen Konzentrationslagern verübten Kriegsverbrechen aufs Schärfste."

Experten sollen Aufarbeitung begleiten

Bei seiner Sitzung am Dienstagabend, 9. März, hatte der Gemeinderat beschlossen, den Namen vorerst nicht aus dem Stein wegzumeißeln, sondern zunächst Experten zu Rate zu ziehen, weil die "Aufarbeitung in ihrer Bedeutung die Möglichkeiten der Gemeinde übersteige". Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Bürgermeister Gunther Ehrhardt hat deshalb nun den Exekutiv Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees Christoph Heubner angefragt, seine Überlegungen zum weiteren Umgang mit der Inschrift darzulegen.

Ehrhardt: "Man kann Geschichte nicht ausradieren"

Für Bürgermeister Ehrhardt, der diese Position als Ehrenamt bekleidet, ist die aktuelle Situation nicht leicht. Jetzt will er aber endlich, auch für künftige Generationen, aufräumen: "Dr. Wirths war ein NS-Verbrecher. Es gibt keine Alternative zur Entfernung der Aufschrift. Sie muss zeitnah geschehen. Man kann Geschichte aber nicht ausradieren." Mit der Beratung von außen erhofft sich der Bürgermeister der 1.300-Einwohner Gemeinde, dass sich eine gute Erinnerungs- und Mahnkultur etabliert, die auch noch in Jahrzehnten Gültigkeit hat.

Wirths war KZ-Arzt in Auschwitz

Konkret geht es bei der aktuellen Diskussion um das Kriegerdenkmal in der Gemeinde südlich von Würzburg: Einer der 25 Namen, die in den großen Steinblock eingemeißelt sind, stammt nicht von einem Gefallenen des Zweiten Weltkrieges: Dr. Eduard Wirths. Der 1909 in Geroldshausen geborere Wirths war zwischen 1943 und 1945 im Rang eines SS-Sturmbannführers als "Standortarzt" im Konzentrationslager Auschwitz. Er war damit der leitende Arzt im KZ, war zuständig für die "Selektion" der zwangsweise nach Auschwitz transportierten Menschen auf der Ankunftsrampe des Lagers, schickte Tausende in die Gaskammern. In britischer Kriegsgefangenschaft erhängte sich Wirths am 20. September 1945.