Das Warten hat kein Ende: Software-Probleme am KVR München

Wer seinen Ausweis verlängern, einen Reisepass beantragen oder sich ummelden möchte, der muss dafür in München zum Kreisverwaltungsreferat oder in eines der Bürgerbüros. Die Szenerie in der Ruppertstraße ist derzeit allerdings häufig so, wie an diesem Montagmorgen kurz vor halb acht: Vor dem Kreisverwaltungsreferat steht eine lange Schlange von Wartenden. Zwar können Bürger online Termine buchen und seit kurzem auch wieder spontan vorbeikommen. Aber egal ob online oder offline – nach wie vor ist viel Geduld gefragt.

Software sorgt für Chaos im KVR

Grund für das neuerliche Chaos: Die Einwohnermeldesoftware. Im April und Mai häuften sich die Ausfälle. Ganze Arbeitstage gingen verloren. Über 100.000 Buchungen pro Quartal sind wohl zu viel für das Programm, räumt KVR-Chef Thomas Böhle ein. "Das ist eine offenkundig ziemliche Belastung fürs System und das gilt es, Schritt für Schritt zu erkennen. Wir haben unterdessen eine Taskforce gegründet und wir können eigentlich nur hoffen, dass die das hinkriegen."

Problem: Wachsende Stadt

Nach Schätzungen wird die Zahl der Münchner in den kommenden 15 Jahren um gut 200.000 auf rund zwei Millionen steigen. Brigitte Wolf sitzt für die Linke im Stadtrat und meint deshalb, dass die Lösung der Software-Probleme allein nicht ausreicht. "Wir sind eine wachsende Stadt. Die Fälle, die zu bearbeiten sind, werden immer mehr. Ich denke, es ist immer noch nicht so, dass die Stadtverwaltung entsprechend mitgewachsen ist. Ohne Beschäftige geht es nicht. Da muss man ran."

Freiwillige Überstunden statt mehr Mitarbeiter

Allerdings wird es wegen der Sparpolitik wohl keine weiteren Mitarbeiter fürs KVR geben. Stattdessen will Referatsleiter Thomas Böhle die Probleme mit freiwilligen Überstunden in den Griff bekommen. "Wir versuchen über die Verlagerung bestimmter Aufgaben in andere Bereiche Entlastung zu schaffen. Das müsste uns eigentlich dazu bringen, dass die teilweise bestimmt berechtigten Bürgerbeschwerden zurückgehen. Immer vorausgesetzt, dass wir mit der IT Stabilität bekommen."

In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe wollen kommunale IT-Fachleute und Programmierer des Software-Herstellers das Programm stabiler machen.

Noch im Sommer sollen die Bürger von einer spürbaren Verbesserung profitieren.