Kutsche stürzt in Fluss: Fahrgast schwer verletzt

Mit einer Frau als Gast war ein Kutscher in Schönau am Königsee im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land unterwegs, als die Kutsche in die Königseer Ache stürzte. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der leicht verletzte Kutscher wurde vor Ort behandelt.

Kutschpferde erleiden Schock

Die Pferde erlitten bei dem Unfall einen Schock, teilte ein Polizeisprecher mit. Sie mussten aus dem Fluss geborgen werden. Die Kutsche wurde mit einem Kran aus der Königsseer Ache gehoben. Warum die Kutsche in den Fluss gestürzt war, konnte zunächst nicht geklärt werden.

(Mit Material von dpa)