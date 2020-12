Kuscheldecke, Hähnchenschenkel: Weihnachtswünsche der Heimtiere

Auch die Tierheime in Bayern leiden finanziell unter der Corona-Pandemie. Damit wenigstens an Weihnachten für "die Viecherl" was unter dem Baum liegt, hat sich das mit dem Bayerischen Tierschutzpreis ausgezeichnete Tierheim Passbrunn bei Dingolfing was ganz Besonderes einfallen lassen: Die Weihnachtswünsche der Tiere hängen an "Wunschbäumen" und werden mit etwas Glück von Spendern erfüllt.

Pferd wünscht sich Decke, Kater eine Kuschelhöhle

Therapiepferd Muggal zum Beispiel wünscht sich eine Reflektordecke, damit es auch abends mal raus kann. Katze Aruna hätte gerne Hähnchenschenkel, Ziege King Lui Mineralecksteine. Im Tierheim schreibt Katzenpflegerin Steffi den kleinen Wunsch eines großen Katers: "Also das ist unser Kater Albatros, der liebt Kuscheln. Und da er recht groß ist, wünscht er sich eine große Kuschelhöhle."