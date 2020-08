Kurzzeitige Vollsperrung auf der A6 bei Nürnberg

Weil ein Pfeiler der Talbrücke Unterrieden bei Altdorf (Lkr. Nürnberger Land) abgerissen werden muss, wird die Autobahn A6 am Donnerstagvormittag (27.08.20) an besagter Brücke für 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei hält laut Mitteilung der Autobahndirektion Nordbayern den Verkehr zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr an. Die Autobahndirektion Nordbayern bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Brücke ist mehr als 50 Jahre alt

Im Zuge der Brückenerneuerung wurden bereits große Teile des Brückenüberbaus abgebrochen. Im April wurden bereits größere Brückenpfeiler gefällt. Die Talbrücke Unterrieden ist bereits mehr als 50 Jahre alt und ist deshalb in einem insgesamt schlechten Bauwerkszustand. Auch seien die Tragreserven der Brücke für die heutigen Verkehrsverhältnisse nicht mehr ausreichend, was die Brückenerneuerung zwingend notwendig mache.

Geplante Fertigstellung bis 2024

Die Fertigstellung der Baustelle ist bis Ende kommenden Jahres geplant. Bis Ende 2024 soll die Talbrücke Unterrieden dann vollständig durch einen Neubau ersetzt sein.