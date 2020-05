Kurzweil beim Spazierengehen: Frankestones sammeln und auslegen

Die Jagd nach den bunt bemalten Steinen fängt für Familie Luck an ihrem Gartentisch an. Denn wer Steine einsammelt, der legt auch wieder welche hin - so lautet zumindest die Devise der Lucks. Diesem Hobby gehen die Lucks seit einem Jahr nach – damals haben sie ihren ersten bunten Stein zufällig in Bamberg gefunden.

Facebook-Gruppe für Frankenstones

Auf die Rückseite der Steine schreiben die Lucks eine Art Anleitung, damit der Finder ein Foto des Steins auf Facebook posten kann. Eine spezielle Frankenstones-Gruppe zählt inzwischen 17.000 Mitglieder. Hier werden die gefundenen Kunstwerke gepostet und es gibt den ein oder anderen Hinweis, wo ein Stein versteckt sein könnte.