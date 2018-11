Kurzporträts: Das sind die neuen bayerischen Minister

Michael Piazolo (Freie Wähler), Kultusminister: Als Generalsekretär hat Michael Piazolo mitgeholfen, die Freien Wähler aus der Opposition in die Regierung zu führen. Der 59-Jährige nimmt - als einer der wenigen Großstädter in seiner Partei - eine Schlüsselstellung ein und gilt diesbezüglich als Aushängeschild seiner Partei. Der Professor für europäische Studien an der Münchner Hochschule für angewandte Wissenschaften lebt seit Jahren in der Landeshauptstadt. Piazolo war in der vergangenen Legislaturperiode Mitglied des Bildungsausschusses und bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion.