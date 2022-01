Kurzfristige Buchungen und weniger Gäste im Allgäu

Ganz zufrieden äußern sich die Allgäuer Hoteliers und Anbieter von Ferienwohnungen mit dem Geschäft in den Weihnachtsferien. Es habe zwar viele kurzfristige Anfragen gegeben, aber immerhin kamen etliche Gäste.

Weniger Feriengäste in Oberstdorf

Noch ist es ein erster, ungefährer Eindruck, keine belastbare Statistik über die Zahl der Urlauber im Allgäu in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel, teilt die Allgäu GmbH mit. In Oberstdorf rechnet man mit exakten Zahlen erst Mitte Januar. Man geht aber schon jetzt davon aus, dass im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre etwa zehn Prozent weniger Gäste im Ort waren.

Vierschanzentournee ohne Zuschauer: Gäste stornieren

Hier gab es vor allem Absagen aus Bundesländern, die weit entfernt liegen wie zum Beispiel Schleswig-Holstein. Aber auch wegen der Vierschanzentournee ohne Zuschauer stornierten die Gäste ihren Urlaub in Oberstdorf. Die Hörnerdörfer waren in den Weihnachtsferien gut gebucht. Auffällig bleibt hier, dass die Nachfrage nach Ferienwohnungen weiter hoch ist.

Kurzfristige Buchungen in Füssen und Oberstaufen

In Füssen gibt es auch noch keine belastbaren Zahlen. Hier zeigt sich aber, dass die Urlauber sehr kurzfristig gebucht haben und die Auslastung wohl schlechter war als vor der Pandemie. In Oberstaufen haben die Gastgeber von den kurzfristig von österreichischer Seite verschärften Einreisebedingungen für nicht geboosterte Menschen profitiert. Hier haben dann noch einige Urlauber über die Feiertage ein Quartier gesucht. Auch die größeren Hotels im Allgäu stellten fest, dass die Gäste kurzfristiger gebucht haben und auch nicht so lange geblieben sind.