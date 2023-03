Kurzfristig genehmigte Demo legt Verkehr auf A9 in München lahm

Rund 40 Frauen und Männer haben am Sonntagmittag laut Polizei friedlich auf einer Fußgängerbrücke über der A9 sowie auf der Autobahn selbst nahe der Anschlussstelle München-Schwabing demonstriert. Dabei waren über 80 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, da die Autobahn in beide Richtungen komplett gesperrt werden musste, erklärte ein Sprecher der Münchner Polizei. Laut einer BR-Reporterin vor Ort kam es zu enormen Rückstaus auf der A9. Auch auf den Nebenstraßen sei nichts mehr gegangen.

Eilentscheidung: Verwaltungsgerichtshof lässt Demo zu

In einem Eilverfahren hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) am Samstag zuvor die Demonstration zugelassen. Die Teilnehmer wollen laut BayVGH unter anderem gegen die strafrechtliche Verfolgung von Personen demonstrieren, die sich während der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 2021 in München von einer Autobahnbrücke abgeseilt hatten. Anfang März waren drei Aktivistinnen und Aktivisten deswegen zu Geldstrafen verurteilt worden.

Stadt München hatte Demo abgelehnt

Die Stadt München hatte die Anmeldung der Klimaaktivistinnen und -aktivisten für die Autobahn-Aktion zuvor abgelehnt und ein Versammlungsverbot erlassen. Dagegen hatten die Demonstranten geklagt - mit Erfolg: Mit Beschluss von Freitagabend erachtete der BayVGH dieses Verbot für voraussichtlich rechtswidrig und ließ die Demonstration zu - allerdings nur für 45 statt für die beantragten 90 Minuten. Gleichwohl musste die Polizei die A9 für zwei Stunden in beiden Richtungen sperren: vom Autobahnbeginn in München-Schwabing bis zum Autobahnkreuz München-Nord.

BayVGH: Gefahrenprognose der Stadt unzureichend

Das Verwaltungsgericht München als erste Instanz hatte die Klage der Demonstranten für nicht eilbedürftig angesehen. Somit wäre das Verbot der Stadt zunächst gültig geblieben. Für die zweite Instanz, dem BayVGH, war ein Eilentscheidung jedoch gerechtfertigt: Die vom Grundrecht geschützte Versammlungsfreiheit sei für die freiheitlich-demokratische Grundordnung von überragender Bedeutung und dürfe nur bei einer nicht anders abwehrbaren Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eingeschränkt werden, hieß es in der Begründung des Gerichtshofs. In diesem Fall aber rechtfertige die Gefahrenprognose der Stadt München das Versammlungsverbot nicht.

