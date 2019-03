Etwa 1.400 Zuschauer kommen jedes Jahr nach Bayreuth zum Kurzfilmfestival "kontrast" – und das relativ kontinuierlich seit der Premiere im Jahr 2000, so die Festivalleitung. Das Kurzfilmfestival steht für eine familiäre, intime Atmosphäre, bei der sich Publikum und auch Wettbewerbsteilnehmer treffen und austauschen können. Auch in diesem Jahr werden etwa 70 internationale Kurzfilme aus den unterschiedlichsten Genres gezeigt: Darunter sind Dramen, Musikvideos, Dokumentar-, Sciencefiction- oder Animationsfilme von einer Länge von 48 Sekunden bis hin zu 30 Minuten.

Über 600 eingereichte Filme

"Wir haben über 600 Filme bekommen – aus aller Welt. Ob Spanien, Frankreich, aber auch aus dem Iran und viele natürlich aus Deutschland. Seit August haben wir in Sichtungsgruppen die Filme angeschaut und mit einer Auswahl unser Programm für 2019 gestaltet“, so Michael Kolb, Organisator und Vorstand der Bayreuther Filmfest e.V. Seit dem ersten Kurzfilmfest im Jahr 2000 habe sich die Zahl der eingereichten Filme immer weiter erhöht.

Kurz und knackig

Durch die Digitalisierung seien die Einreichungen außerdem technisch professioneller, sagt der Mitbegründer des "kontrast"-Kurzfilmfestivals, Heiko Popp. Allerdings habe sich die Qualität deshalb nicht automatisch verbessert. Im Gegenteil: Er wünsche sich mehr kürzere Filme, die innerhalb weniger Minuten erzählt seien und eine intelligente Wendung hätten, so Popp. Er ist auch in diesem Jahr leitendes Mitglied der

Preisverleihung und Filmparty

Eine Filmfest-Jury wird den Sonderpreis zum diesjährigen Festival-Sonderthema "Dumme Idee" vergeben. Auch drei Publikums- sowie zwei Kinderpublikumspreise werden verliehen. Insgesamt werden sieben Awards überreicht, die mit einem Preisgeld von jeweils 100 bis 300 Euro dotiert sind. Die Preisverleihung mit anschließender Filmfestparty findet am Samstag statt. Die beiden Knax-Kinderfilmpreise werden am Sonntag direkt von den jungen Zuschauern via "Applausometer" vergeben. Neu in diesem Jahr ist die Kategorie "Slow Film". In diesem Filmblock, der ebenfalls am Sonntag gezeigt wird, liegt der Fokus auf Themen, die Menschen ab Mitte 30 beschäftigen, so Heiko Popp.