Kurzer Schulstart: Mehrere bayerische Klassen in Quarantäne

Nachdem am Dienstagnachmittag eine Lehrerin an der Grundschule Bischofsmais im niederbayerischen Landkreis Regen positiv auf Corona getestet worden war, mussten neben der Lehrkraft eine ganze Schulklasse und weitere Lehrer in Quarantäne, kaum dass das neue Schuljahr begonnen hatte.

In Quarantäne sind dort 23 Kinder einer Klasse und insgesamt vier Lehrkräfte. Grund für die Maßnahme ist eine mit SARS-CoV2 infizierte, aber symptomfreie Lehrerin, die sich vorsichtshalber hatte testen lassen und erst nach dem Unterricht das Ergebnis bekommen hatte. Andere Schulklassen und Schulen im Landkreis Regen sind bisher nicht von einem Corona-Fall betroffen, so das Landratsamt.

Olching: Online-Unterricht für 103 Schülerinnen und Schüler

Aber im oberbayerischen Olching wurden Schüler gleich nach Schulstart wieder nach Hause geschickt: Eine Schülerin des Gymnasiums Olching hat sich mit dem Coronavirus infiziert. 103 Schülerinnen und Schüler der elften Jahrgangsstufe sind ab sofort vom Unterricht ausgeschlossen. Sie erhalten bis zum 22. September Online-Unterricht. Die Schülerin war aus einem Risikogebiet zurückgekehrt und hatte sich dann testen lassen, so eine Pressemitteilung des Landratsamts Fürstenfeldbruck. Noch bevor ihr Testergebnis vorlag, ging die Schülerin am ersten Schultag ins Gymnasium. Am Nachmittag erfuhr die Familie dann, dass die Schülerin positiv auf Corona getestet wurde.

Laut Landratsamt war die Schülerin bei der Einführungsveranstaltung in einer Turnhalle zusammen mit 102 Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Sie alle können nun zwei Wochen keinen Präsenzunterricht mehr haben. Die engeren Kontaktpersonen der Schülerin, zwei Freundinnen und ihre Familie, müssen jetzt für 14 Tage in Quarantäne. Eine komplette Schließung der Schule ist nach Ansicht des Gesundheitsamts nicht nötig.

Lappersdorf: Zwei Klassen in Quarantäne

Und auch in Lappersdorf im Landkreis Regensburg geht es für zwei Klassen des dortigen Gymnasiums einen Tag nach Schulbeginn in Quarantäne. Das teilte am Mittwoch das Regensburger Landratsamt dem BR mit. Da ein/e Fünftklässer/in positiv auf Corona getestet wurde, muss sich die ganze Klasse in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Zeitgleich gibt es in einer zehnten Klasse einen Verdachtsfall auf Corona. Die Klasse steht bis zur Auswertung des Tests - voraussichtlich bis Donnerstag - unter Quarantäne. Laut Landratsamt sind dort keine Lehrer von den Quarantänemaßnahmen betroffen.