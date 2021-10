Kurze Haftstrafe für mutmaßliche IS-Terroristin gefordert

Die Verteidiger von Jennifer W. haben vor dem Münchner Oberlandesgericht eine Haftstrafe von zwei Jahren beantragt. Sie sehen nur den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung als erwiesen an. Für alle anderen Anklagepunkte forderten sie einen Freispruch für die 30-Jährige, die schon seit mehr als drei Jahren in Untersuchungshaft sitzt.

Bundesanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Die Bundesanwaltschaft wirft der Frau aus Lohne in Niedersachsen vor, mitverantwortlich für den Tod eines fünfjährigen jesidischen Mädchens zu sein. Deswegen hatte die Anklage auf eine lebenslange Haftstrafe für Jennifer W. plädiert. Die Nebenklage hat sich dieser Forderung angeschlossen. Ein Urteil in dem Prozess wird für den 15. Oktober 2021 erwartet.

Der Tod des jesidischen Mädchens

Im Sommer 2015 hatte Jennifer W. der Anklage zufolge zugesehen, wie das kleine Mädchen ungeschützt in praller Sonne starb, nachdem ihr Ehemann es angebunden hatte. Laut Anklage war die Fünfjährige krank und hatte ins Bett gemacht. Draußen bei 45 Grad angebunden zu werden, sei die Strafe dafür gewesen. W. habe nichts unternommen. "Entweder er hätte mich geschubst und in die Ecke gedrückt oder mich eingesperrt", gab Jennifer W. später zu Protokoll.

Auch nach der Zeit in Syrien war sie mit ihrem Mann in Kontakt. Vor allem, als Jennifer W. zurück in Deutschland das gemeinsame Kind zur Welt brachte. Sie habe sich von ihrem Mann unter Druck gesetzt gefühlt.

Der Mann muss sich inzwischen seit April vergangenen Jahres vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Ihm werden unter anderem Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Der Druck des Ehemanns

Eigentlich stammt Jennifer W. aus Niedersachsen. Weil sie aber 2018 in Bayern auf der Durchreise verhaftet wurde, findet der Prozess in München statt. Als sie noch bei der Terrormiliz IS lebte, hatte Jennifer W. eigenen Worten zufolge Angst vor ihrem Ehemann. "Mich hat er beschimpft, was für eine schlechte Frau ich sei", erzählte sie nach einer Einlassung auf Nachfragen des Gerichts.

Einst verliebt, habe er nach der Trauung sein wahres Gesicht gezeigt. Er schlug zu. Die Schläge waren eigentlich gegen eine jesidische Frau und das fünfjährige Mädchen gerichtet - Tochter und Mutter als Sklaven im Haushalt von Jennifer W. und ihrem Mann im irakischen Falludscha. Aber die Angeklagte machte vor Gericht deutlich, dass sie die Brutalität des Mannes ebenso fürchtete. Sie weinte und erklärte, wie abhängig sie doch damals von ihrem Ehemann gewesen sei: "Damals hatte ich nur ihn."

Vor Gericht haben IS-Rückkehrerinnen schon häufiger erzählt, dass Frauen den Männern folgen mussten, aber die Männer tun konnten, was sie wollten. Auch bei Jennifer W. geht es um die Frage: Wie schuldig ist eine junge Frau in einem von Männern dominierten System? Darauf gibt es auch nach fast zweieinhalb Jahren Prozess keine klare Antwort. So schwer die Vorwürfe wiegen, so komplex ist das Verfahren.

Als gegen die Verteidiger ermittelt wurde

Es gab den einen Moment, da wirkten Jennifer W. und ihre Verteidiger unsicher. Gemeinsam stellten sie vor einigen Monaten öffentlich die Frage, ob sie noch aufeinander bauen könnten. Aydin und Basay-Yildiz hatten in einem ihrer Beweisanträge vor dem Münchner Oberlandesgericht aus einem nicht-öffentlichen Islamismus-Prozess am Oberlandesgericht Düsseldorf zitiert, in dem sie ebenfalls als Pflichtverteidiger tätig waren. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelte.

Unter diesen Umständen war aus Sicht der Verteidiger und der Angeklagten keine sachgerechte Verteidigung mehr möglich. Die Verteidiger fürchteten, sich selbst zu belasten. Das Verfahren gegen die Anwälte wurde jedoch gegen Geldauflage eingestellt.

Erinnerungen an den IS verfolgen Jennifer W. bis ins Gefängnis

Nun naht das Urteil gegen Jennifer W. Sie träume von einer Zukunft mit ihrem Kind, sagt sie. Im Gefängnis hat sie nach eigenen Angaben Flashbacks. Es gibt Momente, die sie an den IS erinnern, wie sie den Richtern erzählte: Wenn sie Hubschrauber höre, etwa. Zudem könne sie kein Leitungswasser trinken.