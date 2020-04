Kurzarbeit für Oberfrankens Bademeister

Wegen der Corona-Pandemie haben mehrere Stadtwerke in Oberfranken für die Mitarbeiter der kommunalen Schwimmbäder Kurzarbeit beantragt. Dies bestätigten die Unternehmen auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Stadtwerke wollen Arbeitsplätze sichern

Während Mitarbeiter in den Bädern in Hof bereits seit Anfang April in Kurzarbeit seien, wurde die Kurzarbeit in Bamberg Ende vergangener Woche genehmigt. Am Montag (27.04.20) haben auch die Stadtwerke Bayreuth reagiert.

"Wo keine Kunden sind, gibt es auch keinen Umsatz." Aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke Bayreuth

Freibad-Saison in akuter Gefahr

Seit Mitte März sind Hallenbäder und Thermen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Auch die für Mai geplante Eröffnung der Freibad-Saison ist wegen des Virus und der damit verbunden Infektionsschutzmaßnahmen in Gefahr. Die Vorbereitungen ruhen daher in den meisten Bädern bis auf Weiteres. Viele Mitarbeiter hätten Urlaub und Überstunden abgebaut, heißt es bei den Stadtwerken Bayreuth. Jetzt sei man aber an einem Punkt angekommen, an dem zur Sicherung der Arbeitsplätze im Bäderbereich auf Kurzarbeit zurückgegriffen werden müsse, so Geschäftsführer Jürgen Bayer in einer Mitteilung.

Reduzierung der Arbeitsstunden in der Corona-Krise

Für 50 Beschäftigte haben die Stadtwerke Bayreuth nun einen Antrag auf Reduzierung der Arbeitsstunden gestellt. Auch bei den Stadtwerken Coburg beschäftigt man sich mit Kurzarbeit für Schwimmbad-Mitarbeiter. Ab Mitte Mai wolle das Unternehmen für die rund 20 Betroffenen eine entsprechende Genehmigung beantragen.