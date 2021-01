Kurzarbeit bei Büromöbelhersteller Hund und Allmilmö Küchen

Die Coronakrise geht auch den beiden großen unterfränkischen Möbelherstellern Allmilmö und Hund nicht spurlos vorbei. Bei der Firma Hund, die in Sulzdorf an der Lederhecke (Lkr. Rhön-Grabfeld) Büromöbel produziert, sind 60 der 70 Mitarbeiter eine Woche im Monat in Kurzarbeit. Das Kurzarbeitergeld sei eine Riesenhilfe in diesen Zeiten, so Geschäftsführer André Hund. Nur so lasse sich die derzeitige Situation stemmen. Noch gehe man nicht auf dem Zahnfleisch, da bestehende Aufträge abgearbeitet würden und Einrichtungen für große Bürokomplexe weiterhin laufen.

Hoffnung auf Aufschwung

Andre Hund hofft, dass es spätestens zum dritten Quartal wieder aufwärts geht, so werde man mit einem blauen Auge davon kommen. Der Produzent für hochwertige Büromöbel verkauft auch an den Fachhandel, der coronabedingt geschlossen ist. Während des Lockdowns investieren große Unternehmen, Banken und Behörden eher nicht in ihre Büros, so Andre Hund. Zudem würden deren Mitarbeiter, die im Home Office arbeiten, keine hochwertigen Büromöbel kaufen. Da tue es vorübergehen auch der Küchentisch.

Exportgeschäft leidet

Auch bei Allmilmö in Zeil am Main (Lkr. Hassberge), Produzent für Küchen im Premiumsegment, wird das Mittel der Kurzarbeit genutzt. Die Mitarbeiter in der Produktion arbeiten täglich eine Stunde weniger. Grund ist der Rückgang um 20 bis 30 Prozent beim Geschäft mit den Endverbrauchern, da die Küchenhändler geschlossen haben. Zudem leidet auch das Exportgeschäft. Derzeit profitiere man bei Allmilmö von Großprojekten mit Bauträgern, die zwei Drittel der Aufträge ausmachen. Hier werden komplette Wohnanlagen und Büros mit Küchen ausgestattet, so Michael Krines, zuständig für Controlling und Personal. Bei Allmilmö sind 75 Mitarbeiter beschäftigt. Die Küchen werden zu 80 Prozent in Deutschland verkauft.