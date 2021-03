Kurz vor Wiedereröffnung: Fuhrpark von Golfclub brennt nieder

Drei Tage bevor Golfclubs nach der coronabedingten Zwangspause wieder öffnen dürfen, ist in dem Golfclub Hauptsmoorwald in Bamberg in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Autofahrer auf der nahe gelegenen A70 hatten die Einsatzkräfte informiert.

300.000 Euro Sachschaden nach Brand in Golfclub

Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, sei eine offene Fahrzeughalle in Brand geraten. In der Halle hätten sich Rasenmäher und Golf-Mobile des Clubs befunden. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr Bamberg hat Probleme beim Löschen

Die Feuerwehr hatte zudem mit erschwerten Bedingungen vor Ort zu kämpfen. Bei dem Areal handelt es sich um ein ehemalige US-Gelände, auf dem es den insgesamt 30 Einsatzkräften an Löschwasser fehlte. Ein Teil der normalerweise vorgeschriebenen Hydranten sei nicht vorhanden gewesen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Bamberg dem BR mit. Zudem waren die Tore zu dem Gelände verschlossen, weshalb sich die Einsatzkräfte gewaltsam und mithilfe eines Sicherheitsdienstes Zugang verschaffen mussten.