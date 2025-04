17.04.2025, 16:17 Uhr Audiobeitrag

Kurz vor Ostern: Hase allein mit Zug unterwegs

Ausgerechnet am Gründonnerstag haben Fahrgäste in Würzburg einen herrenlosen Hasen in einem Zug entdeckt. Die Bundespolizei nahm sich des Tieres an und brachte es in ein Tierheim. War es der Osterhase? Das sagen Polizei und Bahn-Betreiber.

Von Valentin Beige