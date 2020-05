Kurz vor dem Abschluss: Wenn Schüler in Corona-Quarantäne müssen

"Sie wurden uns als Kontaktperson zu einer nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person gemeldet." Wer diese Zeilen in einem Brief vom Gesundheitsamt in seinem Postkasten findet, muss sofort in Quarantäne.

Strikte Regeln für Schüler in Quarantäne

Bekommen haben ein solches Schreiben beispielsweise elf Abschluss-Schüler der Regensburger St.-Wolfgang-Mittelschule. Weil ein Mitschüler an Covid-19 erkrankt ist, müssen alle, die mit ihm Kontakt hatten, in Quarantäne. Und das mitten in der Vorbereitung auf den Qualifizierenden Abschluss.

Quarantäne, das bedeutet, dass die Schüler bis zum 3. Juni die Wohnung nicht verlassen und auch keinen Besuch empfangen dürfen. Mit Vater, Mutter und Geschwistern sollten sie nach Möglichkeit nicht mehr gemeinsam essen. Sie müssen regelmäßig Fieber messen und alles gründlich dokumentieren.

Und das alles in einer Zeit, die für die Abschluss-Vorbereitung entscheidend ist. Die Abschluss-Schüler der St.-Wolfgang-Mittelschule werden jetzt über ein virtuelles Klassenzimmer sowie über die Lernplattform mebis mit Unterlagen versorgt. Weil die Klasse mit 22 Schülern schon vorher geteilt wurde, können die anderen elf Mitschüler weiter zur Schule gehen.

Schulunterricht: Geteilt, getaktet, gestaffelt

Elementar bei der Eindämmung des Virus sei die Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten, so Bayerns Kultusminister Michael Piazolo. Aus diesem Grund findet der Unterricht zeitlich gestaffelt statt, die Klassen werden in Gruppen aufgeteilt.

Auch die Pausen sind genauestens geplant. "Dass nach Möglichkeit die Klassen im Klassenzimmer bleiben, dass der Ort entsprechend gelüftet wird oder die Pausen versetzt stattfinden, damit eine solche Vermischung nicht stattfindet", sagt Bayerns Kultusminister Michael Piazolo.

Falls eine Schülerin oder ein Schüler Erkältungssymptome zeigt, lässt sich laut Piazolo auf diese Weise genau nachvollziehen, um welche Klasse es sich handelt. Ab dem 15. Juni, also nach den Pfingstferien, wird das schwieriger. Dann nämlich kehren auch alle übrigen Schüler zurück in die Schule. Abhilfe soll hier ein wochenweise gestaffelter Unterricht schaffen.