Kurz vor Bundestagswahl: Run auf den deutschen Pass

Im Flur des Bildungsinstituts "Intelligenzknoten" in Nürnberg stehen Frauen und Männer Schlange, um sich registrieren zu lassen. Sie alle wollen Deutsche werden. Dafür brauchen sie den Einbürgerungstest "Leben in Deutschland". Nur, wenn sie diesen Test bestehen, können sie einen Antrag stellen. Das wollen im Moment viele – seit dem Bruch der Ampel im November ist die Nachfrage nach den Tests in die Höhe geschnellt. Im "Intelligenzknoten" wird deshalb täglich geprüft, auch an den Samstagen.

Anträge in Nürnberg haben sich verdoppelt

Seit Inkrafttreten des neuen Staatsangehörigkeitsrechts verzeichnet die Stadt Nürnberg viele neue Anträge. Seit dem Stichtag 27. Juni 2024 waren es 4.521 – fast doppelt so viele wie in dem halben Jahr davor. Auch in Bayern insgesamt gab es mehr Anträge: Laut Innenministerium fast 91.000, fast zwei Drittel davon in der zweiten Jahreshälfte.

Ümit Sormaz wundert das nicht. Viele befürchteten, dass die neue Bundesregierung das Gesetz wieder kassiere, berichtet der "Intelligenzknoten"-Leiter. "Viele Bürgerinnen und Bürger haben Angst, dass ihnen diese Möglichkeit wieder weggenommen wird", sagt Sormaz. Deshalb wollten viele noch vor der Wahl einen Antrag stellen. "Wir haben sogar Kunden aus Berlin, die hierherkommen, weil die Kapazität nicht ausreicht."

Unternehmer müssen trotzdem Test machen

Die Ampelkoalition hatte die Einbürgerung vereinfacht: Einen deutschen Pass kann seitdem beantragen, wer unter anderem seit mindestens fünf Jahre in Deutschland lebt, seinen Lebensunterhalt selbst trägt und Deutschkenntnisse auf B1-Niveau nachweisen kann. Auch die doppelte Staatsbürgerschaft ist möglich.

Das ist vor allem vielen türkischstämmigen Einwanderern wichtig. Und so kommt es in Ümit Sormaz Bildungsinstitut zu der etwas absurden Situation, dass auch Menschen, die seit 20 oder 30 Jahren in Deutschland leben, Unternehmen aufgebaut und Arbeitsplätze geschaffen haben, für die Deutschland ihre Heimat ist, dass diese Menschen einen Einbürgerungstest absolvieren und ein B1-Zertifikat erwerben müssen, wenn sie keine Schule in Deutschland besucht haben.

"Doppelte Staatsbürgerschaft nicht wieder abschaffen"

Diesen gut integrierten Menschen die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft wieder wegzunehmen, wie es manche Politiker in der aktuell aufgeheizten Debatte überlegen – das wäre verletzend, meint Ümit Sormaz. Er appelliert deshalb an die künftige Bundesregierung, das neue Gesetz nicht wieder abzuschaffen, sondern mit Augenmaß zu ändern, wenn überhaupt. "Diejenigen, die Deutschland mit aufgebaut haben, wirklich einen massiven Impact hatten auf die deutsche Wirtschaft, für das gesellschaftliche Wohl, dass man die ausschließt, das ist schon hart." Mehr Differenzierung ist aus seiner Sicht bitter nötig.

Die aktuelle Regelung will Ümit Sormaz übrigens auch für sich selbst nutzen. Er ist Deutscher – und hat nun zusätzlich die türkische Staatsangehörigkeit beantragt. "Weil man mir ja äußerlich ansieht, dass ich nicht Ur-Deutscher bin."

Absolventen sehen Zukunft in Deutschland

33 Fragen von 300 müssen beim Einbürgerungstest innerhalb einer Stunde beantwortet werden. Eine Herausforderung, aber machbar. Nach einer halben Stunde kommen die ersten Absolventen aus dem Prüfungsraum – Santosh Mangate aus Indien ist zufrieden: "Der Test war gut", sagt er. "Wir haben gut gelernt".

Die gebürtige Ungarin Lilla Markovi will zusammen mit ihrem Mann den deutschen Pass beantragen. Sie sieht ihre Zukunft in Deutschland und will, "auch für die Rente", Deutsche werden. "Wir möchten dann später auch Kinder bekommen", erzählt sie. Auch sie sollen in Deutschland ihre Heimat finden.