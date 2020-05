Kurz besucht Kleinwalsertal - und wird von Fans umringt

Die Bewohner des Kleinwalsertals waren praktisch wochenlang in einer Quarantäne – weil die Grenzen geschlossen waren und die von Bergen umschlossene österreichische Enklave nur über Deutschland zu erreichen ist. Darunter hat die Region wirtschaftlich wie menschlich gelitten. Entsprechend groß ist die Furcht der Bewohner vor einer zweiten Grenzschließung, sollte die Zahl der Corona-Infizierten wieder steigen.

Stippvisite im Kleinwalsertal

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz erklärte bei einem Besuch vor Ort, eine solche Situation mit allen Kräften verhindern zu wollen. Dazu sei es nötig, auf neue Infektionsherde "möglichst regional und möglichst treffsicher" zu reagieren. Wie genau er sich das vorstellt, sagte er nicht. Es sei wichtig, wirtschaftlichen Schaden zu verhindern.

Man müsse alles tun, um einen neuen Flächenbrand zu verhindern. Dann sei man weit weg von einer neuerlichen Grenzschließung. Oberstes Ziel müsse es sein, einen absoluten Shutdown zu verhindern. Gleichzeitig lobte er die Maßnahmen der vergangenen Wochen. Sie seien richtig gewesen.

Kurz mahnt: Abstand einhalten

Bei seinem Besuch suchte Kurz das Gespräch mit Bewohnern. Immer wieder mahnte er dabei, den Abstand einzuhalten, da die Menschen dicht gedrängt um den Kanzler standen und ihn feierten.

Am Donnerstag wird Kurz in Innsbruck erwartet, wo womöglich das Thema Ischgl erneute zur Sprache kommen könnte. Das Skigebiet gilt als eine der Keimzellen des Corona-Virus in Europa. Viele Skifahrer sollen sich dort angesteckt haben und das Virus in Europa verbreitet haben. Die österreichischen Behörden stehen deshalb in der Kritik.