Kurt Seggewiß wird Altoberbürgermeister von Weiden

Kurt Seggewiß wird am Dienstagnachmittag zum Altoberbürgermeister von Weiden ernannt. Der 63-jährige SPD-Politiker war von 2007 bis 2020 Oberbürgermeister in Weiden und trat im vergangenen Jahr nicht mehr zur Wahl an.

"Aufräumen" nach Ära Schröpf

Regierungspräsident Axel Bartelt sowie sein Nachfolger Jens Meyer (SPD) und die beiden weiteren Bürgermeister werden Seggewiß den offiziellen Titel "Altoberbürgermeister" verleihen.

Der 63-Jährige gewann überraschend im Jahr 2007 die Kommunalwahl und wurde Nachfolger von Hans Schröpf (CSU). Eine große Aufgabe war es für ihn, die Ära Schröpf und die Verwaltung nach 31 Jahren und zwei Verurteilungen des ehemaligen Oberbürgermeisters wegen Steuerhinterziehung, Betrugs und Untreue aufzuarbeiten.

Arbeitslosigkeit halbiert

Unter Seggewiß hat sich auch die Arbeitslosigkeit in Weiden halbiert, wurde die Flüchtlingskrise bewältigt und das Einkaufszentrum Nordoberpfalzcenter gebaut. Wert legte der gebürtige Westfale auch auf den Bildungsbereich, die Sanierung von Schulen, den Neubau der FOS/BOS oder den Ausbau der Ganztagsbetreuung. 2014 wurde er wiedergewählt, 2020 trat er nicht mehr zu Wahl an.

Seggewiß ist inzwischen Vorsitzender des Schwimmvereins, arbeitet im Impfzentrum in Weiden mit und ist stellvertretender Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes Weiden/Neustadt. "Altoberbürgermeister" ist ein Ehrentitel, der verliehen wird. Er ist nicht mit finanziellen Bezügen oder Ähnlichem verbunden.