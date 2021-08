Kurs-Offensive gegen Schwimmkurs-Stau in Dinkelsbühl

In den Sommerferien herrscht Hochbetrieb im Dinkelsbühler Hallenbad. Bad und Wasserwacht bieten gleich mehrere Schwimmkurse an. Bis zum Ende der Sommerferien sollen 115 Kinder im Dinkelsbühler Hallenbad das Schwimmen gelernt haben, sagt Bäderbetriebsleiter Heiko Hercher zu BR24. Mit ihrer Kooperation und dem geballten Kursangebot wollen Stadtwerke und Wasserwacht die aktuell enorm große Nachfrage nach Schwimmkursen zumindest teilweise ausgleichen. Durch die Corona-bedingte Schließung der Hallenbäder hatte sich der ohnehin große Bedarf an Schwimmkursen deutlich erhöht. Schon jetzt stünden um die 100 angehende Schwimmschüler auf der Warteliste für den Herbst, so Hercher. Die aktuellen Kurse sind alle belegt.

In Dinkelsbühl mehr Kurse als vor der Pandemie

Die Zusammenarbeit mit der Stadt ermögliche eine optimale Ausnutzung der Hallenkapazitäten und mache erst die große Zahl an Schwimmstunden möglich, erklärt Anja Brückner von der Wasserwacht Dinkelsbühl. Die Kooperation sei eine "Win Win-Situation" weil nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen müsse und die Wasserwacht nicht nur zu ihren regulären Trainingszeiten ins Bad könne. Unterm Strich biete man so aktuell mehr Kurse an als in Vor-Corona-Zeiten, so Brückner.

Schwimmkurse wegen Corona Mangelware

Wie Dinkelsbühls Stadtwerkeleiter Andreas Karl erklärt, hat sich das Einzugsgebiet für die Schwimmkurse enorm erweitert. Eltern nähmen weite Fahrtstrecken in Kauf, weil nicht überall Kurse angeboten würden. Bürgermeisterin Nora Engelhard (CSU) betonte bei der Vorstellung des Kursangebots im Dinkelsbühler Hallenbad vor allem die Freude der Kinder am Wasser. Es gebe einen großen Nachholbedarf an Freizeitspaß. Ihren Worten zufolge befruchten sich Wasserwacht und Hallenbad durch das gemeinsame Kursangebot gegenseitig, da so neben den Kindern auch die Eltern wieder ins Bad kämen.

Appell: Kinder schon vor dem Schwimmkurs ans Wasser gewöhnen

Bäderbetriebsleiter Hercher und Wasserwacht-Ausbilderin Brückner appellieren an die Eltern, ihre Kinder schon möglichst frühzeitig und vor allem vor dem Schwimmkurs ans Wasser zu gewöhnen. Gerade im Moment sei Engagement der Eltern gefragt, betont Hercher. "Wir können das gar nicht alles auffangen, diese lange Standzeit", so der Bäderbetriebsleiter. Der ein oder andere könne seinen Kindern das Schwimmen möglicherweise auch selbst beibringen. Insbesondere die Wassergewöhnung sei dabei elementar wichtig, ergänzt Schwimm-Ausbilderin Anja Brückner: Die Kinder sollten vor dem Schwimmkurs schon ein Schwimmbad von innen gesehen haben.

"Wir haben immer wieder Kinder in den Schwimmkursen, die noch nie in einem Hallenbad waren und dann schon mal von der Gemeinschaftsdusche verängstigt sind. Und mit denen dann Schwimmen zu üben, ist natürlich eine größere Herausforderung, als wenn sie ein bisschen wasseraffiner sind." Anja Brückner, Wasserwacht Dinkelsbühl

Nach bestandenem "Seepferdchen" sollten die Kinder weiter trainieren, so Brückner und Hercher. Das erste Abzeichen bedeute noch nicht, dass Buben und Mädchen sichere Schwimmer seien.

Trotz vieler Kurse in Dinkelsbühl: Warteliste für den Herbst

Nach den Sommerferien soll den bisherigen Planungen zufolge im Dinkelsbühler Hallenbad mindestens ein Kurs täglich stattfinden – voraussichtlich um die Mittagszeit. Es gibt bereits eine Warteliste. Zuerst sollen daher in Dinkelsbühl die älteren Kinder berücksichtigt werden, dann die jüngeren.