Kurs in Wendelstein: der Seifenmacher aus Damaskus

Da fehlt noch der ein oder andere Stuhl im Kursraum in Wendelstein im Landkreis Roth. Eigentlich waren nur 16 Teilnehmende gemeldet, aber zwei Minuten vor Kursbeginn kommt noch eine Frau völlig außer Atem ins Taglöhnerhaus. Sie stehe zwar nicht auf der Liste, sei aber extra 45 Minuten angereist. Sie wolle gar keinen Platz wegnehmen. Wäre es vielleicht irgendwie möglich, dass sie nur zuhören könne? Klappt.

Yaser Al Khuja holt einen Stuhl aus dem Nebenzimmer. Der Seifenmacher-Kurs ist offensichtlich beliebt. 20 weitere Interessierte stehen auf einer Warteliste. "Wir werden mindestens noch zwei Folgekurse anbieten müssen", sagt Dorothea Pille vom Landratsamt Roth. Die Integrationslotsin betreut dieses Projekt, das "Goldstückchen" heißt.

"Menschen mit Migrationshintergrund und Migrationskompetenz bringen ihre Fähigkeiten ehrenamtlich ein." Dorothea Pille, Landratsamt Roth

"Goldstückchen" vermitteln Wissen aus ihren Herkunftsländern

Yaser Al Khuja ist eines dieser "Goldstückchen". Dorothea Pille erwähnt noch einen weiteren Syrer, der zeigt, wie Käse in seiner Heimat gemacht wird und eine Armeniern, die kompetent in der Herstellung von Gelatine sei.

Der 46-jährige Yaser Al Khuja ist vor sieben Jahren allein nach Deutschland gekommen und hat mittlerweile in Wendelstein gut Fuß gefasst. In Damaskus hatte Yaser hauptberuflich als Controller in der Medikamentenherstellung gearbeitet. In Deutschland ist er seit fünf Jahren in der Lagerlogistik tätig. Seine Leidenschaft aber ist die Herstellung von Seife. Er kennt das Geheimnis, wie Seife in Syrien traditionell produziert wird, dafür ist das kriegsgebeutelte Land weltweit bekannt. Dieses Wissen gibt er gerne in Kursen kostenlos weiter.

"Deutschland hat mir geholfen als ich gekommen bin. Jetzt will ich etwas zurückgeben!" Yaser Al Khuja, Wendelstein

Seifen machen mit Bedacht

Zum Seife machen im sogenannten "Kaltverfahren" braucht es Wasser, Olivenöl, Natriumhydroxid und Kokosfett. Für den gefährlicheren Teil der Herstellung ist Yaser Al Khuja nach draußen gegangen. Mit Schutzbrille, Atemmaske und Handschuhen geschützt mischt er Wasser und Natriumhydroxid. Dabei entstehen Dämpfe, die Augen und Lunge reizen können. Diese Mischung muss eine Weile abkühlen, wird dann mit den übrigen Zutaten gemischt und in eine Form gegossen. Nach rund 40 Tagen ist die Seife ohne künstliche Zusatzstoffe ausgehärtet. Ein Block, für rund zehn Euro Materialkosten.

Weg vom Plastik

Die Kursteilnehmenden, 14 Frauen und ein Mann, fragen zwischendurch immer wieder nach. Sie wollen es wirklich lernen, Seife daheim zu machen. Da wisse sie dann wenigstens, was drin ist und müsse keine Plastikverpackung kaufen, so eine Nürnbergerin im Kurs. Ihr Mann ergänzt, dass er es einfach mal ausprobieren wolle. Sein Gegenüber ist schon zum zweiten Mal da. Ute Dehler hat bereits erfolgreich Seife zu Hause hergestellt, nach Yasers Rezept. Jetzt wolle sie "ihr Produkt" einfach noch verbessern.

Eine Scheibe abschneiden

Yaser Al Khuja ist mittlerweile ganz schön ins Schwitzen gekommen. Heute ist wirklich viel Multitasking gefragt: Seife verrühren, Fragen beantworten und zwei Stunden deutsch sprechen mehr oder weniger am Stück. Nach zwei Stunden ist tatsächlich ein ordentlicher Klotz Seife gegossen. Für das Erfolgserlebnis hat der 46-Jährige schon am Vorabend ein großes Stück hergestellt. Das dürfen die Kursteilnehmer zum Abschluss selbst schneiden und mit nach Hause nehmen.

Yaser Al Khuja bekommt jede Menge Applaus am Ende. Den Kurs hat er ohne Bezahlung gegeben, ein ordentliches Trinkgeld hinterlassen ihm die "Seifenmach-Aspiranten" dennoch auf dem Werkstisch. Der interkulturelle Austausch hat sich in vielfacher Hinsicht gelohnt.