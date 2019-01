Kurort jubelt: Bad Griesbach knackt die Million

Die Kurstadt Bad Griesbach im Landkreis Passau hat ihr Ziel erreicht: 2018 hat sie endlich wieder die Marke von einer Million Übernachtungen geknackt. Genau waren es 1.0005.758 Übernachtungen im letzten Jahr. Das bedeutet eine Steigerung von knapp vier Prozent gegenüber dem Vorjahr, heißt es in einer Pressemitteilung der Kurstadt.

Positiver Trend

Damit hat Bad Griesbach erstmals seit elf Jahren wieder eine siebenstellige Übernachtungszahl. Gestiegen seien auch die Gästeankünfte. Kamen 2007 noch knapp 150.000 Gäste in den Kurort, waren es 2018 knapp 200.000. Als Gründe für den positiven Trend nannte Kurdirektor Martin Mayer unter anderem die Gesundheitsangebote rund um das heilende Thermalwasser und eine zeitgemäße Beherbergungsstruktur. Dazu gebe es viele Erholungsmöglichkeiten, Veranstaltungen und Golf-Möglichkeiten.

Investitionen von zehn Millionen Euro

Bad Griesbach hat in den letzten Monaten auch kräftig investiert. In der Therme wurden knapp zehn Millionen Euro unter anderem in Technik und Gestaltung verbaut. Bürgermeister Jürgen Fundke (Freie Wähler) hatte wegen der Baustelle im letzten Jahr eher mit Einbußen gerechnet. Fundke: "Erstaunlich, dass uns die Gäste die Treue gehalten haben. Viele waren wohl sogar eher neugierig und interessiert am Baugeschehen."