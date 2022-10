Artikel mit Audio-Inhalten

> Kuriosum in Coburg: Verkehrsschild führt zu Verwarnungsgeld

Kuriosum in Coburg: Verkehrsschild führt zu Verwarnungsgeld

Wer sich in Coburg an ein kurzfristig aufgestelltes Verkehrsschild hält, muss mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Während die Autofahrer irritiert sind, ruft die Stadt in einem Video sogar zur Schild-Missachtung auf.