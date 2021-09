Kurioses Ergebnis bei Bürgerentscheid in Donauwörth

Das Ergebnis zweier Bürgerentscheide über die Zukunft des Tanzhauses in Donauwörth hat am Abend ein kurioses Ergebnis gebracht: Sowohl das Bürgerbegehren als auch das Ratsbegehren haben jeweils eine Mehrheit bekommen, obwohl sie sich gegenseitig widersprechen. Eine Entscheidung brachte erst die Stichfrage und da ist eine Mehrheit von 55,4 Prozent dafür, dass das Tanzhaus saniert und nicht neu gebaut werden soll.

Beide Bürgerentscheide erlangen eine Mehrheit, aber nur einer zählt

Beim Bürgerentscheid 1 über das Bürgerbegehren stimmten 59,3 Prozent mit "Ja" und damit dafür, dass das Tanzhaus erhalten bleiben und saniert werden soll. Der Stadtrat hatte dem ein Ratsbegehren gegenübergestellt. Er sah den Abriss und einen Neubau des Tanzhauses vor. Auch dort stimmten die Donauwörther mit 56,7 Prozent mehrheitlich mit "Ja". Für den Fall eines solchen widersprüchlichen Ergebnisses gibt es bei Bürgerentscheiden eine Stichfrage. Dabei kreuzt der Wähler an, welcher Bürgerentscheid gewertet werden soll, falls sich das Ergebnis der Bürgerentscheide widerspricht. Und da stimmte die Mehrheit schließlich für den Bürgerentscheid 1 und die Sanierung.

Das nötige Quorum von 20 Prozent der Wahlberechtigen wurde bei dem Bürgerentscheid erreicht, er ist also gültig. Ein Bürgerentscheid hat in Bayern die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses.

Das Tanzhaus muss saniert werden

Das historische Tanzhaus in der Donauwörther Innenstadt war im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden. 1975 errichtete die Stadt an gleicher Stelle einen Neubau. Der war mit einem großen Veranstaltungssaal und Gastronomie lange ein beliebter Treffpunkt für die Donauwörther. Mittlerweile ist das Haus aber sanierungsbedürftig und entspricht nicht den Brandschutzvorgaben. Deshalb darf es nicht mehr genutzt werden und steht leer.

Tanzhaus soll wieder eine Veranstaltungslocation werden

Oberbürgermeister Jürgen Sorré (parteilos) war für einen Neubau und muss also eine Niederlage einstecken. Er sah in einem Neubau vor allem planerische Vorteile. Ein neues Tanzhaus hätte kleiner ausfallen und dadurch vor dem Gebäude einen neuen Platz in der Reichsstraße schaffen können. In das Tanzhaus sollen auf jeden Fall wieder ein Veranstaltungssaal und Gastronomie, außerdem sind der Einzug der Stadtbibliothek und der Tourist-Information geplant.

Sanierung kostet rund 16 Millionen Euro

Die Befürworter einer Sanierung des Tanzhauses und Initiatoren des Bürgerbegehrens waren vor allem der Meinung, dass die günstiger sei, als ein Neubau. Wie viel die Sanierung oder ein Neubau kosten würde, das steht aber noch nicht fest und hängt von genauen Plänen ab, die es aber noch nicht gibt. In Studien im Auftrag der Stadt Donauwörth werden Größenordnungen von rund 16 Millionen Euro für die Sanierung und 19,5 Millionen für Abriss und Neubau genannt.