Kurioser Feuerwehreinsatz: Storchennest in Uehlfeld in Flammen

In Uehlfeld im Landkreis Neustadt a.d.Aisch/Bad Windsheim sind die Feuerwehren der umliegenden Orte am Mittwochabend zu einem kuriosen Einsatz gerufen worden. Gegen 22.15 Uhr ging ein Notruf wegen eines vermeintlichen Dachstuhlbrandes ein, berichtet der Pressesprecher der Feuerwehr des Landkreises, Rainer Weiskirchen. Wie sich vor Ort allerdings herausstellte, hat ein Storchennest auf dem Schornstein einer Brauerei in der Ortsmitte gebrannt.

Störche obdachlos – aber wohlauf

Das Nest befand sich auf einem Gestell über dem Schornstein der Brauerei. Das Storchenpaar habe sich wohl rechtzeitig in Sicherheit gebracht, so der Feuerwehrsprecher. Es habe sich kein Gelege in dem Nest befunden. Ein Storchenpaar im Nest auf dem Nachbarhaus habe den Einsatz entspannt beobachtet, ohne sich von Blaulicht und Drehleiter irritieren zu lassen.

"Wohnung" gesucht im Storchendorf Uehlfeld

Einen solchen Einsatz habe er in 42 Jahren bei der Feuerwehr noch nicht erlebt, sagte Weiskirchen. Die Einsatzkräfte haben den Brand vorsichtig gelöscht und anschließend die Reste des Nestes weggetragen. Das Vogelpaar muss sich nun einen neuen Nistplatz suchen. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar.

Uehlfeld ist bekannt als Storchenstadt, weil hier viele der Vögel nisten und dies inzwischen als touristische Attraktion gilt. In dem Ort gibt es gut vierzig Storchennester.