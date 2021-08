Kuriose Urlaubsvertretung in Wiesau: Dutz vertritt Dutz

Wenn sich der erste Wiesauer Bürgermeister Toni Dutz (CSU) in den Urlaub verabschiedet, verursacht das eine Amtsübergabe der besonderen Art: Die Geschäfte übernimmt dann vorübergehend der zweite Bürgermeister - und der ist mit Michael Dutz (CSU) der eigene Sohn.

Michael Dutz (CSU) hat bei der Kommunalwahl 2020 in Wiesau in der Oberpfalz die zweitmeisten Stimmen erhalten. Das macht ihn nach den kommunalpolitischen Gepflogenheiten des Marktes im Landkreis Tirschenreuth zum zweiten Bürgermeister. Mehr Stimmen hatte nur der erste Bürgermeister erreicht: sein Vater Toni Dutz (ebenfalls CSU). Weil für den nun der Sommerurlaub ansteht, übernimmt also der Sohn vertretungsweise die Amtsgeschäfte des Vaters.

Nachfragen von Sohn zu Vater sind tabu

Ganz stressfrei sei das nicht, sagt Michael Dutz, immerhin ist sein Vater als erster Bürgermeister hauptamtlich tätig, während der zweite Bürgermeister ein Ehrenamtler ist – der Sohn arbeitet in Vollzeit als Versicherungsmakler. Nachfragen sind aber trotz gemeinsamer familiärer Termine tabu, betonen beide – Urlaub sei Urlaub. Michael Dutz ist kommunalpolitisch allerdings auch nicht ganz unerfahren, seit sechs Jahren sitzt er im Wiesauer Marktgemeinderat.

Vertretung in Sitzungen, als Bauaufsicht und als offizieller Gratulant

Große Probleme sind im 4.200-Einwohner-Markt zum Glück nicht unmittelbar zu befürchten – aber jemand muss ein Auge auf die teils millionenschweren laufenden Bauprojekte haben, Jubilantinnen und Jubilanten gratulieren und für die Verwaltung an einigen Sitzungen teilnehmen. Wenn dort dringend Entscheidungen zu treffen sein sollten, dann trifft er sie aber einfach, sagt Michael Dutz. "Und ich leb dann auch damit.", fügt Toni Dutz lächelnd hinzu.