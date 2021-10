Kuriose Polizeieinsätze: Abgerissener Hänger und Kuh auf der A8

Von zwei ungewöhnlichen Einsätzen innerhalb weniger Kilometer und beinahe zur gleichen Zeit berichtet die Autobahnpolizei Holzkirchen. Beide Vorfälle ereigneten sich auf der A8 in Richtung München an diesem Sonntagvormittag .

Motorradanhänger hatte sich mitsamt Kupplung gelöst

Laut Polizei hatte sich gegen 09:50 Uhr kurz nach der AS Irschenberg in Richtung München der Anhänger eines 65-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern, beladen mit zwei Motorrädern, mitsamt der Anhängerkupplung von einem SUV gelöst. Der Anhänger machte sich daraufhin selbstständig, kippte um und die Motorräder fielen auf die Fahrbahn.

Brummifahrer war geistesgegenwärtig

Ein hinterherfahrender LKW-Fahrer handelte schnell und stellte seinen Sattelzug leicht quer hinter der Unfallstelle ab, um den nachfolgenden Verkehr zu schützen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, derzeit ist die rechte Spur laut Polizei noch für Aufräumarbeiten gesperrt.

Kuh-Alarm an der A8

Parallel zum Unfall mit dem Anhänger riefen mehrere besorgte Autofahrer bei der Polizei an, weil sie eine Kuh auf der A8 vermuteten. Diese sollte nur wenige Kilometer entfernt, kurz nach der AS Weyarn in Fahrtrichtung München am Fahrbahnrand stehen. Das Tier befand sich glücklicherweise jedoch hinter der Leitplanke, so dass keine Gefahr von ihm ausging. Das erkannten die Beamten sofort. Der Besitzer der Kuh habe sich dann gemeinsam mit Polizeibeamten um das Einfangen des Tieres gekümmert, so die Autobahnpolizei in ihrem Bericht.