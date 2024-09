Kuriose Irrfahrt von 82-Jähriger endet am Hochfelln

Eine 82-Jährige hat sich verfahren und ist anstatt in Seeon-Seebruck im unwegsamen Berggebiet des Hochfelln gelandet. Die Frau aus dem Landkreis Traunstein war am frühen Freitagnachmittag aufgebrochen. Sie verfuhr sich jedoch und landete am Wanderparkplatz in Kohlstadt bei Bergen. Das berichten sowohl die Polizeiinspektion Traunstein und die Bergwacht Bergen.

Zum Glück bleibt das Auto an einem Baumstamm hängen

Von dort fuhr sie rund zwei Kilometer weiter auf einem Forstweg bergauf. Erst dann merkte die Seniorin, dass sie sich verfahren hatte und versuchte im steil abschüssigen Gelände zu wenden. Dabei blieb sie mit der Hinterachse ihres Fahrzeugs an einem Baumstamm hängen und konnte nicht mehr weiterfahren. Die Polizei spricht dabei von großem Glück, da sonst ihr Pkw wohl einen rund 50 Meter steilen Abhang hinabgerutscht wäre.

Schwierige Bergung

Die Frau konnte unverletzt aus dem Fahrzeug aussteigen und wurde durch die von Spaziergängern alarmierte Bergwacht betreut und ins Tal gebracht. Die Bergung ihres Fahrzeugs gestaltete sich jedoch schwierig. Die Stelle war für die Fahrzeuge der ebenfalls alarmierten Feuerwehr nicht zugänglich, sodass schließlich ein Spezialfahrzeug eines privaten Forstunternehmers zum Einsatz kam, um das Auto der Seniorin wieder auf den Weg zu ziehen, so die Bergwacht.

Grund für die Irrfahrt dürfte laut Polizei ein medizinisches Problem bei der Seniorin sein. Die Polizei informierte demnach die Führerscheinstelle. Die Behörde wird nun wohl die Fahrtauglichkeit der Frau mithilfe eines ärztlichen Gutachtens überprüfen.