Kuriose Christmette ohne Priester in Unterpleichfelder Kirche

Die Christmette in Unterpleichfeld im Lkr. Würzburg hat dieses Jahr einen anderen Verlauf genommen, als gewohnt. Traditionell haben sich am Heiligabend um 20.00 Uhr die Gläubigen in der Kirche St. Laurentius versammelt, um gemeinsam den Weihnachts-Gottesdienst zu feiern. Aber es kam kein Priester, deshalb haben die Wortgottesdienstleiter die Initiative ergriffen und eine alternative Christmette durchgezogen. Mit Eingangslied, Glaubensbekenntnis, Evangelium, Vater Unser und dem gemeinsamen Lied "Stille Nacht, Heilige Nacht".

Pfarrer musste mit Mutter in Notaufnahme

Pfarrer Helmut Rügamer aus dem Nachbarort Bergtheim, der auch für Unterpleichfeld zuständig ist, gab an, dass unglückliche Umstände zu dem Gottesdienst ohne Priester geführt hätten. Für Unterpleichfeld sei ein Priester eingeteilt gewesen, der eigentlich an der Universität arbeitet und an Weihnachten aushilft, weil er in der Nähe wohnt.

Die 92-jährige Mutter dieses Priesters habe sich am Fuß verletzt, deshalb musste er mit ihr in die Notaufnahme. Dabei habe er wohl völlig die Zeit aus dem Blick verloren und sei nicht rechtzeitig in Unterpleichfeld eingetroffen.