Kurierfahrer folgt Navi auf Treppe - hoher Sachschaden

Einem Navigationsgerät sollte man nicht immer vertrauen. Dies musste ein 25-jähriger Kurierfahrer schmerzlich feststellen, als er "blind" dem elektronischen System Glauben schenkte. Der junge Mann fuhr mit seinem Kleinbus in Nordheim vor der Rhön in Unterfranken in einen Verbindungsweg, in das ihn sein Navigationssystem gelotst hatte. Dort musste er feststellen, dass der Weg halbseitig mit einer Treppe ausgebaut ist.

Ölwanne von Fahrzeug gerissen

Weil er seinen Kleintransporter nicht mehr wenden oder zurücksetzen konnte, entschloss sich der Fahrer weiter über die Treppen zu fahren. Der Plan des Mannes ging allerdings nicht auf. Mitten auf den Treppen riss die Ölwanne des Fahrzeugs ab und der Keilriemen wurde vom Motorblock gezogen. Das auslaufende Öl verteilte sich auf die gesamte Treppe. Letztlich erreichte der Unglücksfahrer zwar seine Ziel-Straße, hier aber gab sein Fahrzeug den Geist auf.

Insgesamt rund 10.000 Euro Schaden

Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro, schätzt die Polizei. Auch der Sachschaden an der Straße sei enorm. Vermutlich muss durch die Ölverschmutzung das gesamte Pflaster ausgebaggert, gereinigt und erneut verlegt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich daher ebenfalls auf mindestens 5.000 Euro belaufen.