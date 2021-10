Kurhausbad in Bad Kissingen wird generalsaniert

Ob bei Rheuma, Kreislaufstörungen oder Hauterkrankungen – medizinische Bäder haben in Bad Kissingen eine mehr als 500-jährige Tradition. Das Salz kam aus der ortsansässigen Saline. Das österreichische Kaiser sowie das russische Zarenpaar kurten in Bad Kissingen. Und Bismarck kam gleich 15 Mal hierher, um unter anderem seine Fettleibigkeit zu bekämpfen.

Solebäder und Moorbäder

Besonders beliebt war stets das Staatliche Kurhausbad. 1927 wurde es nach den Plänen von Max Littmann fertiggestellt. Die heilende Wirkung der Bäder sprach sich schnell herum - Solebäder, kalt und erwärmt, mit Strahl oder Welle wurden der Hit. Durch den hohen Kohlensäuregehalt sprach man nur noch von "prickelndem Champagner" auf der Haut. Besonders beliebt waren auch Moorbäder. Das Kurhausbad war hier besonders fortschrittlich ausgestattet. Durch hydraulischen Druck wurde der Moorbrei in die Wannen gepresst und auch wieder abtransportiert.

Neue Technik für altes Haus

Nach fast einhundert Jahren erhält das Kurhausbad nun eine neue Bestimmung und wird für rund 60 Millionen Euro umgebaut und generalsaniert.

Heute ist dort nur noch eine von 120 Badewannen erhalten. Die restlichen Badekabinen wurden in Büroräume umfunktioniert. Schon jetzt beschäftigt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hier 20 Experten, im April 2022 kommen noch 80 hinzu. Das ans Kurhausbad angrenzende königliche Logierhaus wurde bis auf die Grundmauern entkernt. Um den Erhalt von Schätzen wie der historischen Stuckdecke wurde noch im März dieses Jahres gekämpft – mit Erfolg!

Arbeitsplätze geschaffen

Handwerker restaurieren im Untergeschoss die ehemaligen Ruhekabinen – hier können bald Gäste Platz nehmen und sich vier Bad Kissinger Heilquellen zapfen und in ihre Getränke mixen. Die Buntglasfenster wurden restauriert und die Terrakottafließen aus der Nymphenburger Porzellanmanufaktur erstrahlen in neuem Glanz. Knapp einhundert Jahre nach seiner Erbauung geht man mit dem Kurhausbad in Bad Kissingen nun neue Wege und schafft Arbeitsplätze in Franken.