Kurden in Franken demonstrieren gegen türkische Militäroffensive

Die Militäroffensive der Türkei im Norden Syriens sorgt auch in Nürnberg und Fürth für Unmut. Seit Dienstag fanden fünf Demonstrationen von Kurden in Nürnberg und Fürth statt. Bei der Kundgebung am Donnerstagabend mit 400 Teilnehmern war die Stimmung nach Angaben der Polizei aufgeheizt. Ein Mann wurde festgenommen, nachdem er einen Polizisten im Gesicht verletzt hatte.

Türkische Flagge verbrannt

Der Passant hatte sich der Polizei zufolge auf Teilnehmer der Demonstration stürzen wollen, nachdem diese eine türkische Flagge verbrannten. Der Beamte wollte ihn davon abhalten und wurde vom Ellbogen des Mannes getroffen. Ob es weitere Vergehen während der Demonstration gab, werde das Fachkommissariat Staatsschutz prüfen. Die vier übrigen Versammlungen seien friedlich verlaufen.

Herrmann will keine Gewalt dulden

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann stellte klar, dass Bayern gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden nicht dulden wird. Niemand in unserem Land sei berechtigt, unterschiedliche Meinungen mit Gewalt auszutragen, sagte Herrmann im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Die Polizei werde ein wachsames Auge auf die Entwicklung von Konflikten zwischen Türken und Kurden haben.

Konsequentes Vorgehen angekündigt

"Für uns ist klar, dass, unabhängig von dem, was man in der Türkei und in Kurdistan für richtig hält, völlig indiskutabel ist, dass Auseinandersetzungen auf deutschem Boden ausgetragen werden." Deshalb werde gegen jede Gruppierung, die Differenzen gewalttätig austragen will, konsequent vorgehen, sagte der Innenminister weiter.