Kur- und Thermalbäder in Niederbayern sollen sich neu ausrichten

Welchen Kurs müssen die niederbayerischen Kur- und Thermalbäder einschlagen? Der Bezirksausschuss stimmte in seiner letzten Sitzung für eine strategische Neuausrichtung. Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (CSU) hält diese für unbedingt notwendig.

Neue Gästegruppen gewinnen

Vor allem aus finanziellen Gründen. "Wo sollen die Heil- und Thermalbäder in zehn bis 15 Jahren stehen? Und wie lassen sich der finanzielle Aufwand verringern und die steigenden Kosten aufhalten?", stellt Heinrich zur Diskussion. Laut Beschluss soll jetzt die Verwaltung in Zusammenarbeit mit externen Beratern die Neukonzeption ausarbeiten. Unter anderem geht es um die Fragen, wie neue Gästegruppen gewonnen werden können, wie die Heilbäder ihre Angebote umgestalten sollen und welche Kooperationspartner in Frage kämen.

Hohe Ausgaben jedes Jahr für den Bezirk

Im Interview mit der Passauer Neuen Presse sagte Heinrich, dass er die fünf Bäder (Griesbach, Füssing, Birnbach, Abbach und Gögging) unbedingt langfristig erhalten wolle. Das setze allerdings effiziente Organisation und neue Zielgruppen voraus. Der Bezirk ist zu jeweils 60 Prozent an den Heil- und Thermalbädern beteiligt und musste bisher Umlagen in Höhe von über 110 Millionen Euro erbringen. Allein in den letzten zehn Jahren waren es fünf Millionen jährlich.