Kur- und Bäderorte in Not: "Müssen vor Ostern öffnen"

Niederbayerns Kur- und Bäderorte schlagen Alarm. Sie fordern, ihre Thermen sowie die angeschlossenen Hotels und Geschäfte noch vor Ostern öffnen zu dürfen. Ohne Öffnungsperspektive drohe der Verlust eines kompletten Wirtschaftszweiges, so die Bürgermeister, Thermen- und Touristikchefs aus Bad Griesbach, Bad Füssing (Lkr. Passau) und Bad Birnbach (Lkr. Rottal-Inn) bei einem Krisentreffen am Dienstag in Bad Griesbach.

Öffnungsforderung in "Perspektivplan"

In einem verabschiedeten "Perspektivplan für das Rottaler Bäderdreieck", der auch an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gehen soll, fordern sie die Öffnung der Thermen, Hotels und Gastronomiebetriebe sowie des stationären Einzelhandels ab 29. März. Die Verantwortlichen verwiesen dabei unter anderem auf ausgereifte Hygienekonzepte, auf die steigende Zahl der Geimpften und ihre Bedeutung.

"Die niederbayerischen Heil- und Thermalbäder sind keinesfalls gleichzusetzen mit Spaßbädern, sondern Gesundheitseinrichtungen. Sie sind genau so sicher wie Theater, Museen oder ähnliche Einrichtungen," heißt es in dem Schreiben. Der Passauer Landtagsabgeordnete Walter Taubeneder (CSU), der das Treffen initiiert hatte, sagte dem Bäderdreieck seine Unterstützung zu: "Wir werden die Sorgen der Bäder nach München kommunizieren."

"Halten nicht mehr lange durch"

Der mittlerweile mehrere Monate andauernde Lockdown setzt den Bäderorten zu. Dagmar Feicht (CSU), Bürgermeisterin in Bad Birnbach, zum BR: "Wir halten nicht mehr lange durch. Wenn die Perspektive 28. März nicht haben, wissen wir nicht wie es weitergeht." Ähnliches befürchten Jürgen Fundke (ÜW), Bürgermeister in Bad Griesbach, und Amtskollege Tobias Kurz (Bürgerliche Einigkeit Würding) aus Bad Füssing. Kurz: "Jeder Tag, der geschlossen ist, tut allen schmerzlich weh - den Arbeitgebern wie den Arbeitnehmern." In den niederbayerischen Bäder- und Kurorten stehen insgesamt 20.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Die Corona-Pandemie hatte den Bäder- und Kurorten bereits im letzten Jahr die Bilanzen verhagelt. Zum Beispiel in Bad Griesbach ging die Zahl der Gäste um fast 50 Prozent zurück, die Zahl der Übernachtungen um über 37 Prozent.