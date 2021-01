Kur auf Kassenkosten? Badeorte sprechen von einem Lichtblick

Neuausrichtung in Richtung Wellness oder Sport

Bad Füssing war eines der Bäder, die bis in die 90er-Jahre hauptsächlich von der verschriebenen Kur lebten. "Kur-Patienten machten mehr als 90 Prozent unserer Besucher aus", erzählt Brundobler. Auch in Bad Gögging, Bad Birnbach, Bad Kissingen und Bad Reichenhall habe die vom Arzt verschriebene Kur für den Großteil der Gäste gesorgt. Nach der Reform mussten diese Orte lernen, neue Schwerpunkte zu setzen. In Bad Füssing wurden beispielsweise ein Golfplatz gebaut und Veranstaltungsreihen eingeführt.

Von einem riesigen Vorteil für Patienten spricht Stefan Speiser, Vorsitzender der Vereinigung selbstständiger Physiotherapeuten im niederbayerischen Bäderdreieck: "Endlich können Patienten eine Präventionsmaßnahme wahrnehmen, ohne dafür in eine Klinik gehen zu müssen", sagt er.

Kurorte dürfen sich nicht ausruhen

Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates und soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2021 in Kraft treten. Bad Füssings heutiger Bürgermeister, Tobias Kurz (Bürgerliche Einigkeit Würding), spricht von einer "freudigen Nachricht in der aktuell tristen Situation. Physiotherapeuten, Hoteliers, Gastronomen sind gerade stark gebeutelt von der Pandemie. Alle freuen sich, warten aber vorsichtig optimistisch ab", sagt er. Denn viele Fragen seien noch offen. Wie werden die Krankenkassen auf das neue Gesetz reagieren? Ab wann soll es die Kur auf Rezept geben? Wie lange wird eine verschriebene Kur dauern?

Ganz egal, wie die Antworten lauten werden, für Alois Brundobler hat die Geschichte gezeigt: Selbst wenn die Badekur wieder von der Kasse bezahlt wird, dürften sich die Bäder darauf nicht ausruhen. "Wir müssen immer wieder auf Trends und die Nachfrage der Bevölkerung eingehen."